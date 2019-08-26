Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 26 Ağustos 2019 16:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

MHP'den Abdullah Gül ve Ali Babacan’a: Kral ve Kraliçe'nin Adamlarının Bu Ülkede Siyaseten Alabilecekleri Mesafe Yok

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Ahmet Davutoğlu'nun tartışma yaratan sözlerini de eleştirerek, "MHP, Davutoğlu’nun ağzına çok gelir" ifadelerini kullandı

MHP'den Abdullah Gül ve Ali Babacan’a: Kral ve Kraliçe'nin Adamlarının Bu Ülkede Siyaseten Alabilecekleri Mesafe Yok

MHP'den Abdullah Gül ve Ali Babacan’a: Kral ve Kraliçe'nin Adamlarının Bu Ülkede Siyaseten Alabilecekleri Mesafe Yok



MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Ahmet Davutoğlu'nun tartışma yaratan sözlerini de eleştirerek, "MHP, Davutoğlu’nun ağzına çok gelir" ifadelerini kullandı
 




 

Terörle Mücadele Konusunda Bizi Bugün Eleştirenler Eski Defterler Açılırsa İnsan İçine Çıkamaz 

Yeni parti kurma hazırlığı içinde olduğu konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Sakarya'daki konuşması siyasetin gündemini belirledi. 
“Terörle mücadele konusunda bizi bugün eleştirenler eski defterler açılırsa insan içine çıkamaz. İleride Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman, eminim en kritik dönemlerden biri 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki dönem olarak yazılacaktır” diyen Davutoğlu'nun hedefinde 7 Haziran sürecinde hükümet teklifini geri çeviren MHP'nin olduğu iddia ediliyor.





 

Teröriste Destek Veriyorsunuz 

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Davutoğlu'na yakın kaynaklar, eski Başbakan'ın kayyum atamalarıyla ilgili “Görevden almalar hukuk çerçevesinde olmalı” şeklindeki tweetine “teröriste destek veriyorsunuz” yorumu yapanlara yanıt verdiğini söyledi.  
Davutoğlu konuşmasında, “Biz terörle mücadeleyi başlattıktan sonra, mücadelemiz sürerken, 17 Ağustos’ta Bahçeli götürdüğümüz 4 hükümet teklifine de ‘hayır’ dedi. Ve bizi terörle mücadelede tek başımıza bıraktılar” demişti.




 

MHP, Davutoğlu’nun Ağzına Çok Gelir 



Eski Başbakan'ın sözlerini, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız değerlendirdi. 7 Haziran sürecindeki görüşmelerle ilgili söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de bu konuda birçok açıklama yaptığını hatırlatan Yıldız, “MHP, Davutoğlu’nun ağzına çok gelir” dedi. MHP’nin dış politika ve terörle mücadele konusunda ülke menfaati neyi gerektiriyorsa ciddi olarak bu mücadeleyi verenlerin yanında olduğunu belirten Yıldız “Terör konusunda bizim tavizimiz yok” açıklamasını yaptı.





 

Ahmet Bey'e Üzülüyorum, Geldiği Yer Çok Kötü 

Yıldız, parti kurma hazırlığındaki Ali Babacan ve ona destek olduğu ileri sürülen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den bahsederken, "Kral ve Kraliçe’nin adamlarının bu ülkede siyaseten alabilecekleri bir mesafe yok" ifadelerini kullandı.

"Ahmet Bey'e üzülüyorum, geldiği yer çok kötü"

Yıldız, yeni parti kurma hazırlığı içinde olduğu konuşulan Davutoğlu’nun çalışmalarını ve sözlerini şöyle değerlendirdi:




 

Abdullah Gül ve Ali Babacan'a: Kral ve Kraliçe'nin Adamları 

Davutoğlu nereye gittiği anlaşılmayan bir hırs ve ihtirasla ibretlik bir savrulma içinde. ‘MHP’nin terörle mücadeleye destek vermediği’ imasında bulunuyorsa bu söze sokakta çocuklar bile güler. Biz 50 yıldır dış politika konusunda da terör konusunda da, ciddi meselelerde ülkemizin ve doğru yolda ise iktidarların yanında yer aldık. Hangi hırsla, saikle söylediğini kendine sormak lazım ama bizim için lakabı da belli. Ahmet Bey’e üzülüyorum. Geldiği yer çok kötü. Bir öğretim üyesinin, Başbakanlık yapmış bir insanın daha olgun, daha ciddi, daha makul, daha gerçekçi düşünmesi gerekir. Ama Davutoğlu’nda bunların hiçbirini göremiyoruz.

Abdullah Gül ve Ali Babacan'a: Kral ve Kraliçe'nin adamları...


Feti Yıldız ayrı bir parti hazırlığı içinde olduğu konuşulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Bakan Ali Babacan için ise, “Kral ve Kraliçe’nin adamlarının bu ülkede siyaseten alabilecekleri bir mesafe yok. Millet bunların beslendikleri kaynakları görüyor. Hepsi deşifre olmuş, gidebilecekleri yer yok” ifadesini kullandı.






 

Bir Sonraki Seçimde Gül; Cumhurbaşkanı Adayı Olursa Bunun Şaşırtıcı Olmayacak

Yıldız’a göre Davutoğlu’nun da Gül ve Babacan ekibinin de sonunda gidip kapısını çalacakları yer CHP olacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, bir sonraki seçimde Gül Cumhurbaşkanı adayı olursa bunun şaşırtıcı olmayacağını söyledi.



Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
​Şanlıurfa OBM Personeline Görgü, Nezaket ve Protokol Kuralları Eğitimi Verildi
​Şanlıurfa OBM Personeline Görgü, Nezaket ve Protokol Kuralları Eğitimi Verildi
Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü Personeline Yönelik “Görgü/Nezaket ve protokol kuralları” eğitimi verildi.
​Mirkelam: 2020 Yılı Koordinasyon Toplantımız Gerçekleşti
​Mirkelam: 2020 Yılı Koordinasyon Toplantımız Gerçekleşti
Birecik Belediyesi 2020 Yılı Koordinasyon toplantısını gerçekleştirdi.
​Vali Erin gazetecileri ve idarecileri tebrik etti
​Vali Erin gazetecileri ve idarecileri tebrik etti
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve İdareciler Günü münasebetiyle yayınladığı mesajında, gazetecileri ve mülki idare amirlerini tebrik etti.
​Şanlıurfalı Minikler Kaymakam Ufuk Akıl’a Mektup Gönderdi
​Şanlıurfalı Minikler Kaymakam Ufuk Akıl’a Mektup Gönderdi
Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl kırsal mahallelerde yaşayıp daha önce sinemaya gitmemiş çocukları sinemaya götürdü haberini yayınlamıştık. Kaymakam Akıl, sinemaya götürdüğü çocuklardan teşekkür mektubu aldığını açıklayarak mutluluğunun tarifsiz olduğunu dile getirdi.
​Karaköprü Kaymakamlığı’ndan Kırsal Mahallelerdeki Öğrencilere Jest
​Karaköprü Kaymakamlığı’ndan Kırsal Mahallelerdeki Öğrencilere Jest
Karaköprü Kaymakamlığı kırsal mahallelerde yaşayıp daha önce sinemaya gitmemiş çocukları sinemaya götürdü.
​Başkan Özyavuz: Kırsalda Çamurlu Yer Kalmayacak
​Başkan Özyavuz: Kırsalda Çamurlu Yer Kalmayacak
Harran Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.
HALİLİYE, EĞİTİME DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYOR
HALİLİYE, EĞİTİME DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYOR
Haliliye Belediyesi bünyesinde hizmet veren Eğitim ve Gençlik Merkezleri lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin ders çalışma adresi oldu.
​Bakan Pakdemirli, Şanlıurfa DKKYB’nin Yaptığı Toplantıya Katıldı
​Bakan Pakdemirli, Şanlıurfa DKKYB’nin Yaptığı Toplantıya Katıldı
Şanlıurfa DKKYB tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenen Tarım Orman Şurası Küçükbaş Hayvancılığı Güçlendirme Eylem Planı Toplantısı yapıldı.
​Kaymakam Duman, Hilvanlıların Kapısını Çaldı
​Kaymakam Duman, Hilvanlıların Kapısını Çaldı
Hilvan Kaymakamı Furkan Duman, Jandarma Komutanı İsmail Tanrısever ve Emniyet Müdürü Salih Köse Hilvan’da aileleri evlerinde ziyaret etti.
​Haliliye Belediye Meclisi Yılın İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirdi
​Haliliye Belediye Meclisi Yılın İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirdi
Haliliye Belediye Meclisi yeni yılın ilk meclis toplantısının birinci oturumunu gerçekleştirdi.
​Karaköprü’de Yılın İlk Meclis Toplantısı Yapıldı
​Karaköprü’de Yılın İlk Meclis Toplantısı Yapıldı
Karaköprü Belediyesi 2020 yılının ilk meclis toplantısının 1. oturumunu, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin başkanlığında gerçekleştirdi.
ŞESOB Birlik’ten Şanlıurfa İl Emniyet Müdürüne Ziyaret
ŞESOB Birlik’ten Şanlıurfa İl Emniyet Müdürüne Ziyaret
ŞESOB Birlik Başkanı Mehmet Şefik Bakay, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş’u ziyaret etti.
Köylere De Bekçi Geliyor
Köylere De Bekçi Geliyor
​Kanlı Hesaplaşma: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
​Kanlı Hesaplaşma: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
​Urfa'da Kavga Eden Iraklı Kasaba Müdahale Eden İranlıları Suriyeliler Ayırdı
​Urfa'da Kavga Eden Iraklı Kasaba Müdahale Eden İranlıları Suriyeliler Ayırdı
​Ablası İstediğimden Hamile Kalırım Dedi! Kardeşi Bıçakla Öldürdü
​Ablası İstediğimden Hamile Kalırım Dedi! Kardeşi Bıçakla Öldürdü
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:06
Güneş
07:31
Öğle
12:39
İkindi
15:14
Akşam
17:36
Yatsı
18:56
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿