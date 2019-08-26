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Bu haber 26 Ağustos 2019 14:50:51 Tarihinde eklenmiştir.

Tatlıses’in Doğduğu Ev Müzeye Dönüştürülecek

Tatlıses'ten Beyazgül'e Teşekkür

Tatlıses’in Doğduğu Ev Müzeye Dönüştürülecek

Tatlıses’in Doğduğu Ev  Müzeye Dönüştürülecek




 

Tatlıses'ten Beyazgül'e Teşekkür



Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses ile bir araya geldi. Tatlıses, doğduğu evin müzeye dönüştürülmesi kararı için Beyazgül'e ile Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.


 
Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses’in doğduğu yeri Büyükşehir Belediyesi ile Haliliye Belediyesi iş birliği içerisinde restore ederek müzeye dönüştürmeye karar verdi. Bundan dolayı Şanlıurfa’ya gelen İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa’nın turizm potansiyelinin yükselmesi adında gerçekleştirilen projelerden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ve Haliliye Belediyesine teşekkür etti. 




 

Ne Kadar Şehir Dışında Yaşasa Da Kalbi Şanlıurfa İçin Atan Bir Kardeşimiz 

İbrahim Tatlıses’e doğduğu şehir olan Şanlıurfa’ya hoş geldiğini ifade eden Beyazgül, “Ne kadar şehir dışında yaşasa da kalbi Şanlıurfa için atan bir kardeşimiz. Kendisi dünyaca tanınmış bir sanatçı ve her gittiği yerde Şanlıurfa’yı tanıtmıştır. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Şanlıurfa sabrın şehri ve insanlarımız bazen sabır ile imtihan ediliyor. Bu şehir Hz İbrahim ile Hz Eyyüp ile birçok değerleri kazanmış ve devam ettiriyor. Göbeklitepe Şanlıurfa’mız için çok önemli bir değer ve yine İbrahim Bey Göbeklitepe’mizi ziyaret ederek tanıtımında bir adım daha ileriye götürecektir ve bundan dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz. Gelen turistlere siz Şanlıurfa’nın neyini beğeniyorsunuz diye sorduğumuzda biz insanları ve sevgisini beğeniyoruz diyorlar. İbrahim Bey dünyaca tanınmış bir sanatçı ve Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat’ın gayretleri ile doğduğu yeri restore ederek turizme kazandırmayı hedefliyor. Sanatçımızın hayranları gelip doğduğu yeri görecekler. Ben imkânsızlıklar içerisindeyim, kaderime küskünüm demek yok işte bunun örneği burada. Kaderine küsmemiş ve mücadele etmiş olan İbrahim Tatlıses’e bu gün imparator diyoruz" dedi. 



 

Çevre Ülkelerde Yaşayan Hayranlarım, İbrahim Tatlıses Nerede Doğmuş Diyorlar 

Sanatçı İbrahim Tatlıses ise, “Çevre ülkelerde yaşayan hayranlarım, İbrahim Tatlıses nerede doğmuş diyorlar. Belediye Başkanlarımızın girişimleri ile doğduğum mağara restore edilerek turizme katkı sağlanması hedefleniyor ve bizlerin de gayesi o. Mağara da doğduğum için iftihar ediyorum, ailemin maddi durumu olmadığı için oralarda yaşıyorlardı. Fakir bir ailenin çocuğuydum babam ciğerci, Allah yürü kulum dedi ve yürüdük ama bir kaza geldi bizi buldu. Sayın Başkanlarım ile birlikte olmaktan iftihar ediyorum her geldiğimizde Şanlıurfa’nın daha da geliştiğini görüyorum. Bu değişim İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde olmayan şey” şeklinde konuştu. 



 

Lakin Doğduğu Mağaranın Bahçe Kısmı Büyükşehir Belediyemize Aitti 

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da, “İbrahim Tatlıses Şanlıurfa’nın öz evladı ve doğduğu yer Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Hızmalı mahallemizde kalıyor. Lakin doğduğu mağaranın bahçe kısmı Büyükşehir Belediyemize aitti ve sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız ile görüşmelerimiz neticesinde bu alanı müze olarak Haliliye Belediyesine aktarılmasını kararlaştırdık. Vermiş olduğu katılardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Beye teşekkür ediyoruz. Biz bir ekibiz ve Şanlıurfa’nın hizmetkârıyız bu doğrultuda Şanlıurfa’nın gerek turizmi olsun gerek ise diğer tüm konularda elimizden gelen tüm özveri ile çalışacağız” diye konuştu. 




Editör: Ahmet Şen
 
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