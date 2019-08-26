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Bu haber 26 Ağustos 2019 13:48:39 Tarihinde eklenmiştir.

Konya’daki Kazada Ölen Şanlıurfalı Babanın O Paylaşımı Yürekleri Dağladı

Konya’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Viranşehirli Vedat Ceylan’ın sosyal medyadaki son paylaşımı yürek burktu.

Konya’daki Kazada Ölen Şanlıurfalı Babanın O Paylaşımı Yürekleri Dağladı

Konya’daki Kazada Ölen Şanlıurfalı Babanın O Paylaşımı Yürekleri Dağladı 


Konya’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Viranşehirli Vedat Ceylan’ın sosyal medyadaki son paylaşımı yürek burktu. 



 


Oğlunun Taziyesine Gitmişti

Geçtiğimiz hafta trafik kazası sonucu vefat eden oğlunun taziyesi için Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine gelen ve taziyenin ardından mevsimlik işçi olarak çalıştıkları Konya'ya dönmek üzere yola çıkan Vedat Ceylan'ın kullandığı aracın Konya Ereğli'de yakıtı bitince, akaryakıt operasyonuna kadar götürmesi için yoldan geçen bir kamyonun arkasında halatla çekilmeye başlandı.




 

Meydana Gelen Kazada 3 Kişi Yaşamını Yitirdi

Kamyonun arkasına bağlanan otomobile gece saat 03.00 sıralarında arkadan gelen bir TIR'ın çarpması sonucu otomobil sürücüsü Vedat Ceylan ile otomobildeki yolcular Hediye Ulutaş ve Redife Dinçcan olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.



 

“Yavrum Hiç Oralara Gidesim Yok. Ama Babanı Affet. En Yakın Zamanda Baban Yanında Olacak. Rohatım”




Dün gece Konya Ereğli-Adana karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana gelen kazada Hediye Ulutaş ve Redife Dinçcan ile birlikte hayatını kaybeden Vedat Ceylan’ın son paylaşımı yürek dağladı. Ceylan'ın kazadan saatler öncesinde sosyal medya hesabından, “Yavrum hiç oralara gidesim yok. Ama babanı affet. En yakın zamanda baban yanında olacak. Rohatım” paylaşımını yaptığı görüldü. 

Viranşehirli Vedat Ceylan, geçen hafta kazada çocuğunu kaybetmişti.




Editör: Ahmet Şen
 
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Asayiş
Konya’daki Kazada Ölen Şanlıurfalı Babanın O Paylaşımı Yürekleri Dağladı
Konya’daki Kazada Ölen Şanlıurfalı Babanın O Paylaşımı Yürekleri Dağladı
Konya’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Viranşehirli Vedat Ceylan’ın sosyal medyadaki son paylaşımı yürek burktu.
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