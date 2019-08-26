CB Erdoğan'dan Güvenli Bölge Açıklaması / Oyalanırsak Kendi Planlarımızı Hayata Geçiririz

Önceliğimiz Diyalogdur, İşbirliğidir

Bir Taraftan 'Atatürk'ün Partisiyiz' Diyeceksin, Diğer Taraftan Misak-I Milli Nedir Bunu Bilmeyeceksin

Erdoğan'ın Açıklamalarından Öne Çıkanlar

Hep Söylediğim Gibi Bizim Medeniyetimiz Bir Fetih Medeniyetidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde oluşturulması kararlaştırılan güvenli bölge konusuyla ilgili, "İsteğimiz dışında bir yola zorlanır, oyalanmaya kalkılırsak tüm hazırlıklarımız tamamdır. Planlarımızı hayata geçiririz" ifadesini kullandı. Erdoğan, çok yakında kara birliklerinin de Fırat'ın doğusuna giriş yapmasını beklediklerini söyledi.Muş'ta Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'yle güvenli bölge oluşturma konusunda mesafe aldıklarını belirterek, "Önceliğimiz diyalogdur, işbirliğidir" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Bir taraftan 'Atatürk'ün partisiyiz' diyeceksin, diğer taraftan Misak-ı Milli nedir bunu bilmeyeceksin. Önce aç da tarihi bir oku. Sen bitmişsin, tükenmişsin. 3-4 tane belediye almakla bir yerlere varılmaz" ifadelerini kullandı.1000 yıldır bu toprakların vatanımız olması için gözlerini kırpmadan canını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizi hasta adam ilan edenlerin heveslerini kursaklarındda bıraktık. Eğer bugün millet olarak Malazgirt Zaferi'ni böylesine bir coşku ile kutluyorsak işte bu proje ile birlikte o aksi projeyi hazırlayanlar da çökmüş demektir.Gençlere, 2071 vizyonunu miras bırakarak çıtayı daha da yukarıya taşıdık. Zaferlerimize ne kadar güçlü sahip çıkarsak, bu misyonu hayata geçirme irademizi de o kadar diri tutarız. Hep söylediğim gibi bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. Bu fetih sadece toprakların, sadece coğrafyanın değildir, asıl fetih gönüllerin, zihinlerin fethidir.Editör: Ahmet Şen