Viranşehirspor’un Yabancı Transferlerinden Başkan Ekinci’ye Ziyaret

İlgi Ve Alakalarından Dolayı Başkan Ekinci’ye Teşekkür Etti

Viranşehirspor’un Yabancı Transferlerinden Başkan Ekinci’ye ZiyaretŞanlıurfa 1.Amatör lig ekiplerinden Viranşehirspor Kulübü 2.Başkanı Nurettin Karakış,Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci’yi makamında ziyaret ederek, yeni transferlerini tanıttı.Başkan Karakış, beraberinde Azerbaycan’dan transfer edilen Elnur Hasannov ve Nijerya'dan Goodlück Omokhudu ile Belediye Başkanı Salih Ekinci’yi ziyaret ederek, yeni transferleri ve takım hakkında bilgi verdi.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ekinci, İlçede farklı amatör liglerinde mücade eden tüm takımlara imkanları dahilinde destek olmaya gayret edeceklerini belirterek, tüm takımlardan başarı beklediğini söyledi.Viranşehirspor Kulübü 2. Başkanı Nurettin Karakış ise, ilgi ve alakalarından dolayı Başkan Ekinci’ye teşekkür etti.Editör: Ahmet Şen