​Ölümle Dalga Geçen Gençler

Ölüme Davetiye Çıkardılar

Ölümle Dalga Geçen GençlerEdinilen bilgiye göre dün gece saatlerinde 3 kişi; Şanlıurfa - Gaziantep ana yolu üzerinde hızla hareket eden bir aracın bagajına binerek hem çevreye korku dolu anlar yaşattı hem de adeta ölümü davet ettiler.Şanlıurfa - Gaziantep ana yol üzerinde hareket halindeki aracın bagajın üstüne oturan üç genç hem ölümle hem de yolda ilerleyen ve onları görüntülemek isteyen yolcularla resmen dalga geçti.Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.Editör: Ahmet Şen