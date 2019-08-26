Ölümle Dalga Geçen Gençler
Edinilen bilgiye göre dün gece saatlerinde 3 kişi; Şanlıurfa - Gaziantep ana yolu üzerinde hızla hareket eden bir aracın bagajına binerek hem çevreye korku dolu anlar yaşattı hem de adeta ölümü davet ettiler.
Ölüme Davetiye ÇıkardılarŞanlıurfa - Gaziantep ana yol üzerinde hareket halindeki aracın bagajın üstüne oturan üç genç hem ölümle hem de yolda ilerleyen ve onları görüntülemek isteyen yolcularla resmen dalga geçti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Editör: Ahmet Şen
Yorum Yap