Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Aksak, Vatandaşların Sorun Ve Sıkıntılarını Dinliyor

Fikir Ve Önerilerini Dinliyor

Taziye Ve Hasta Ziyaretlerimizi Aksatmadan Yapıyoruz

Başkan Aksak, Vatandaşlarla Bir Araya GeldiCeylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak, hafta sonunu vatandaşlarla birlikte geçirdi.Belediyedeki mesaisi dışında kalan vaktini vatandaşlara ayıran Belediye Başkanı Abdullah Aksak, ilçedeki taziye ve hasta ziyaretleri, ev ziyaretleri, hacı ve umrecilerini de ihmal etmiyor. Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aksak, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinliyor.İlçeyle ilgili projelerini vatandaşlara anlatan Başkan Aksak, vatandaşların da ilçeyle ilgili görüş, fikir ve önerilerini dinliyor.Hafta sonu ziyaretlerini aralıksız sürdüren Başkan Aksak, "İlçemizi en güzel noktaya taşımak için gece gündüz çalışıyoruz. Bunu yaparken vatandaşlarımızı da ihmal etmemeye gayret ediyoruz. Bulduğumuz her fırsatta vatandaşlarımızı gerek iş yerlerinde ve gerekse evlerinde ziyaret ediyoruz. Taziye ve hasta ziyaretlerimizi aksatmadan yapıyoruz. Çünkü biliyoruz ki insana değer vermeyen hizmet de edemez. Yani insanı yaşat ki devlet yaşasın. Bu bilinçle ziyaretlerimizi sürdürüyoruz." dedi.Editör: Ahmet Şen