Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Başkan Aksak, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak, hafta sonunu vatandaşlarla birlikte geçirdi.
Aksak, Vatandaşların Sorun Ve Sıkıntılarını Dinliyor
Belediyedeki mesaisi dışında kalan vaktini vatandaşlara ayıran Belediye Başkanı Abdullah Aksak, ilçedeki taziye ve hasta ziyaretleri, ev ziyaretleri, hacı ve umrecilerini de ihmal etmiyor. Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aksak, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinliyor.
Fikir Ve Önerilerini Dinliyor
İlçeyle ilgili projelerini vatandaşlara anlatan Başkan Aksak, vatandaşların da ilçeyle ilgili görüş, fikir ve önerilerini dinliyor.
Taziye Ve Hasta Ziyaretlerimizi Aksatmadan Yapıyoruz
Hafta sonu ziyaretlerini aralıksız sürdüren Başkan Aksak, "İlçemizi en güzel noktaya taşımak için gece gündüz çalışıyoruz. Bunu yaparken vatandaşlarımızı da ihmal etmemeye gayret ediyoruz. Bulduğumuz her fırsatta vatandaşlarımızı gerek iş yerlerinde ve gerekse evlerinde ziyaret ediyoruz. Taziye ve hasta ziyaretlerimizi aksatmadan yapıyoruz. Çünkü biliyoruz ki insana değer vermeyen hizmet de edemez. Yani insanı yaşat ki devlet yaşasın. Bu bilinçle ziyaretlerimizi sürdürüyoruz." dedi.
Editör: Ahmet Şen
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