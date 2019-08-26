Güven Ailesinin Acı Günü

Bu haber 26 Ağustos 2019 10:19:17 Tarihinde eklenmiştir.

Güven Ailesinin Acı GünüRahmetli İsmail Güven’in kızı, Rahmetli Ertan Donan'ın eşi, Sait Güven'in ve Rahmetli Hayati Güven'in kız kardeşleri; Şükrü , Şekip ve Rahmetli Kazım Güven’in amcası kızı; Abdurrezzak Horoz ve Ahmet Dağlar'ın kayın validesi Mübeccel Donan (GÜVEN) Hakkım rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi Ögle namazına müteakkip Harran Kapı Camisinden alınıp Harran Kapı Aile Mezarlığına Defnedilecektir.Taziye evi erkekler Kaysı taziye evinde; bayanlar Esentepe Sade taziye evinde olacaktır.Editör: Ahmet Şen