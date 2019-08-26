Güven Ailesinin Acı Günü
Rahmetli İsmail Güven’in kızı, Rahmetli Ertan Donan'ın eşi, Sait Güven'in ve Rahmetli Hayati Güven'in kız kardeşleri; Şükrü , Şekip ve Rahmetli Kazım Güven’in amcası kızı; Abdurrezzak Horoz ve Ahmet Dağlar'ın kayın validesi Mübeccel Donan (GÜVEN) Hakkım rahmetine kavuşmuştur.
Cenazesi Ögle namazına müteakkip Harran Kapı Camisinden alınıp Harran Kapı Aile Mezarlığına Defnedilecektir.
Taziye evi erkekler Kaysı taziye evinde; bayanlar Esentepe Sade taziye evinde olacaktır.
Editör: Ahmet Şen
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