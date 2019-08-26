Ak Parti Önceki Dönem Mkyk Üyesi Zeynep Alkış’tan Başkan Ekinciye Ziyaret







Başarı Dileklerini Sundu

Bu anlamlı Ziyaretinden Dolayı Kendisine Teşekkür Ederim

Ak Parti Önceki Dönem Mkyk Üyesi Zeynep Alkış’tan Başkan Ekinciye ZiyaretAK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı ve önceki dönem MKYK üyesi Zeynep Alkış, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinciyi nezaket ziyaretinde bulundu.Başkan Ekinci makamında gerçekleşen görüşmede Alkış, ziyaretin nezaket amaçlı olduğunu dile getirerek başka Salih Ekincinin yapacağı çalışmalar konusunda başarı dileklerini sundu.Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci: bugün bizi ziyarette gelen AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Sayın Zeynep Alkışı bu güzel ve anlamlı ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ederim dedi.Editör: Ahmet Şen