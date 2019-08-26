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Bu haber 26 Ağustos 2019 09:56:10 Tarihinde eklenmiştir.

Ak Parti Önceki Dönem Mkyk Üyesi Zeynep Alkış’tan Başkan Ekinciye Ziyaret

Ak Parti Önceki Dönem Mkyk Üyesi Zeynep Alkış’tan Başkan Ekinciye Ziyaret

Ak Parti Önceki Dönem Mkyk Üyesi Zeynep Alkış’tan Başkan Ekinciye Ziyaret

Ak Parti Önceki Dönem Mkyk Üyesi Zeynep Alkış’tan Başkan Ekinciye Ziyaret

 




Başarı Dileklerini Sundu

AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı ve önceki dönem MKYK üyesi Zeynep Alkış, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinciyi nezaket ziyaretinde bulundu.



Başkan Ekinci makamında gerçekleşen görüşmede  Alkış, ziyaretin nezaket amaçlı olduğunu dile getirerek  başka Salih Ekincinin yapacağı çalışmalar konusunda başarı dileklerini sundu.




 

Bu anlamlı Ziyaretinden Dolayı Kendisine Teşekkür Ederim 

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci: bugün bizi ziyarette gelen AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Sayın Zeynep Alkışı bu güzel ve anlamlı ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ederim dedi.




Editör: Ahmet Şen
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Ak Parti Önceki Dönem Mkyk Üyesi Zeynep Alkış’tan Başkan Ekinciye Ziyaret
Ak Parti Önceki Dönem Mkyk Üyesi Zeynep Alkış’tan Başkan Ekinciye Ziyaret
Ak Parti Önceki Dönem Mkyk Üyesi Zeynep Alkış’tan Başkan Ekinciye Ziyaret
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