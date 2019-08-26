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Bu haber 26 Ağustos 2019 08:37:42 Tarihinde eklenmiştir.

Akçakale Sınırına Tırlarla Askeri Araç ve Mühimmat Sevkiyatı Yapıldı

Akçakale Sınırına Tırlarla Askeri Araç Mühimmat Sevkiyatı Yapıldı

Akçakale Sınırına Tırlarla Askeri Araç ve Mühimmat Sevkiyatı Yapıldı


Akçakale Sınırına Tırlarla Askeri Araç Mühimmat Sevkiyatı Yapıldı 
 

 


Geniş Güvenlik Önlemleri Alındı

Sınırın sıfır noktasına askeri araç ve mühimmat sevkiyatı yapıldı. Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan askeri araçlar Akçakale ilçesindeki 3. Hudut Alay Komutanlığına ulaştı. 
Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan askeri konvoy Akçakale ilçesine gece saat 24.00'da ulaştı.



Askeri konvoyun ilçeye gelişi geniş güvenlik önlemleri içerisinde oldu. İlçeye gelen araçlar 3. Hudut Alay Komutanlığına alındı.




Editör: Ahmet Şen


 
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Asayiş
Akçakale Sınırına Tırlarla Askeri Araç ve Mühimmat Sevkiyatı Yapıldı
Akçakale Sınırına Tırlarla Askeri Araç ve Mühimmat Sevkiyatı Yapıldı
Akçakale Sınırına Tırlarla Askeri Araç Mühimmat Sevkiyatı Yapıldı
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