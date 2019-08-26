Akçakale Sınırına Tırlarla Askeri Araç ve Mühimmat Sevkiyatı Yapıldı

Akçakale Sınırına Tırlarla Askeri Araç Mühimmat Sevkiyatı Yapıldı
Sınırın sıfır noktasına askeri araç ve mühimmat sevkiyatı yapıldı. Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan askeri araçlar Akçakale ilçesindeki 3. Hudut Alay Komutanlığına ulaştı.
Geniş Güvenlik Önlemleri Alındı
Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan askeri konvoy Akçakale ilçesine gece saat 24.00'da ulaştı.
Askeri konvoyun ilçeye gelişi geniş güvenlik önlemleri içerisinde oldu. İlçeye gelen araçlar 3. Hudut Alay Komutanlığına alındı.
Editör: Ahmet Şen
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