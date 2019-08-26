Urfa Belediyesi’nin Yardımcı Yıldızı Balondan Şikayetçi

Urfa Belediyesi’nin Yardımcı Yıldızı Balondan ŞikayetçiŞanlıurfa İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve bakanlıkta görev alan; daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığına ve ordan da, Zeynel Abidin Beyazgül tarafından geçtiğimiz günlerde danışmanlığa getirilen Selami Yıldız sosyal medya hesabı üzerinden ilk uçuşu Göbeklitepe üzerinden gerçekleşen balon konusunda sitem etti.İşte o paylaşım:

Urfa Valiliğini Eleştirmeye Başladı









Urfa Valiliğini Eleştirmeye Başladı

Her Urfalı Kendi Şehrinin Tanıtımını Artık Sizden Daha İyi Yapıyor

Geçmişte hasbel kader Şanlıurfa Turizm İl Müdürlüğü yapmış Selami Yıldız; kendi döneminde Urfa turizmine hiç bir katkı sunmamış ancak kendi mertebesini yükseltmek makam ve koltuk peşine düşmüş en sonunda bu muradına da ermiştir.Şimdi yine Urfa Büyükşehir Belediyesi’nde koltuk sahibi olan Selamı Yıldız; siyasi gücüne mi güveniyor bilemiyoruz ancak her ne hikmetse Urfa valiliğini bile eleştirmeye başladı.Kendi Turizm İl Müdürlüğü dönemi balon geçen Selami Yıldız’a sormak lazım: sen kendi döneminde ne yaptın ki yapılanı eleştiriyorsun?Urfa turizmi adına güzel bir iş yapılmışsa bunu takdir etmek yerine “vay efendim bizim adımız neden yok” diye sitem edip, suni gündem yaratmak; Urfa turizmini baltlamaktan başka bir işe yaramaz.Unutmayınız ki “Az olsun ama hep bizim olsun” günleri geride kaldı. Artık her Urfalı (sahip olduğunuz imkanlara sahip olmasa bile) kent'in tanıtımını sizden daha çok ve daha iyi yapıyor.Editör: Ahmet Şen