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Bu haber 25 Ağustos 2019 22:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Pompalı Tüfekle Selfie Çekti Hayatını Kaybetti

Arkadaşlarıyla vakit geçirirken iddiaya göre pompalı tüfekle selfie çekmeye çalışan 18 yaşındaki genç, tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Pompalı Tüfekle Selfie Çekti Hayatını Kaybetti

 Pompalı Tüfekle Selfie Çekerken Hayatını Kaybetti 



Arkadaşlarıyla vakit geçirirken iddiaya göre pompalı tüfekle selfie çekmeye çalışan 18 yaşındaki genç, tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti. 



 

Evin içerisinde 3 Arkadaşıyla Birlikte Vakit Geçiren Ali Emir b. (18), İddiaya Göre Pompalı Tüfekle Selfie Çekmek İstedi

Olay, saat 02.00 sularında Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesi 911. Cadde’de bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Evin içerisinde 3 arkadaşıyla birlikte vakit geçiren Ali Emir B. (18), iddiaya göre pompalı tüfekle selfie çekmek istedi. Tüfeği eline aldığı sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar Ali Emir B.’nin başına isabet etti. Gencin arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali Emir B.’nin olay yerinde öldüğünü tespit etti. Gencin hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları apartmanın önünde sinir krizi geçirdi.



 

Polis Olaya İlişkin İnceleme Başlattı

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri ise Ali Emir B.’nin 3 arkadaşını gözaltına alırken pompalı tüfeği de incelemek için polis merkezine götürdü. Polis olaya ilişkin inceleme başlattı. 




Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
Pompalı Tüfekle Selfie Çekti Hayatını Kaybetti
Pompalı Tüfekle Selfie Çekti Hayatını Kaybetti
Arkadaşlarıyla vakit geçirirken iddiaya göre pompalı tüfekle selfie çekmeye çalışan 18 yaşındaki genç, tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
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