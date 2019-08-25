Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 25 Ağustos 2019 21:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Tartıştığı Eniştesi Tarafından Vuruldu

Tartıştığı eniştesi tarafından silahla vurulan bir kişi, ağır yaralandı.

Tartıştığı Eniştesi Tarafından Vuruldu

Tartıştığı Eniştesi Tarafından Vuruldu 



 Tartıştığı eniştesi tarafından silahla vurulan bir kişi, ağır yaralandı.
 



 

Olayın Gerçekleşmesinin Ardından Çevredeki Vatandaşların İhbarıyla Olay Yerine Polis Ve Sağlık Ekipleri Sevk Edildi 

Olay, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal A. henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı ve ismi henüz öğrenilemeyen eniştesi tarafından tabancayla karnından ve ayağından vuruldu. Olayın gerçekleşmesinin ardından çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilal A., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından tedavi için ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Ameliyata alınan Bilal A.'nın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Bilal A.’yı yaralayan eniştesi olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. 


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Tartıştığı Eniştesi Tarafından Vuruldu
Tartıştığı Eniştesi Tarafından Vuruldu
Tartıştığı eniştesi tarafından silahla vurulan bir kişi, ağır yaralandı.
Fındık İşçileri Yara Sarıyor
Fındık İşçileri Yara Sarıyor
Gece bastıran sağanak mevsimlik tarım işçilerini olumsuz etkiledi
Şanlıurfa'da Meydana Gelen Trafik Kazasında: 3 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa'da Meydana Gelen Trafik Kazasında: 3 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa, Dev Bir Organizasyona Daha Ev Sahipliği Yapacak
Şanlıurfa, Dev Bir Organizasyona Daha Ev Sahipliği Yapacak
Dünyanın en prestijli rallileri arasında gösterilen ve Dakkar Rallisi'nin ön hazırlığı şeklinde bilinen Transanatolia Rallisi, 7. günün sonunda Şanlıurfa'da finish yapıyor
Yaşlı Bir Kadın, Yalnız Yaşadığı Evinde Ölü Bulundu.
Yaşlı Bir Kadın, Yalnız Yaşadığı Evinde Ölü Bulundu.
Yaşlı bir kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Sokak Ortasındaki Tartışma Kanlı Bitti / Defalarca Bıçaklayıp, Darp Edip Kaçtılar
Sokak Ortasındaki Tartışma Kanlı Bitti / Defalarca Bıçaklayıp, Darp Edip Kaçtılar
İki grup arasında çıkan tartışmada bir şahıs önce defalarca bıçaklandı daha sonra ise darp edildi. Şahsın durumunun ağır olduğu bildirildi.
Cuma Namazı Çıkışı Zabıta Dehşeti
Cuma Namazı Çıkışı Zabıta Dehşeti
Gaziantep Ülgan Konukoğlu Camii önünde Cuma Namazı çıkışında mısır satan adamın çocuğuna zabıta memuru küfür ederek mısırcının arabasını yere devirdi.
11 Günde Toplam 8 Kişi Boğuldu
11 Günde Toplam 8 Kişi Boğuldu
Yaşları 9 ile 30 Arasında Değişen 8 Kişi, Serinlemek İçin Girdikleri Kanal Ve Gölde Boğuldu.
28 Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı
28 Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı
Hakkında 28 suçtan 21 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan şahıs yakalandı.
Şanlıurfa'da Bir Evi Kurşunladılar
Şanlıurfa'da Bir Evi Kurşunladılar
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir ev kurşunlandı.
Çocuk Tacizi Şüphelisi Linç Edilmek İstendi
Çocuk Tacizi Şüphelisi Linç Edilmek İstendi
Adana’da kız çocuklarını taciz ettiği iddia edilen bir şahıs, mahalleli tarafından linç edilmek istenirken polis tarafından kurtarıldı
Yine Bir Koca Vahşeti Daha / Doğum Yapan Eşini Hastanede Bıçakladı
Yine Bir Koca Vahşeti Daha / Doğum Yapan Eşini Hastanede Bıçakladı
Gözü Dönmüş Koca, Ayrı Yaşadığı Eşini Doğum Yaptıktan Sonra Hasta Yatağında Bıçaklayarak Ağır Yaraladı
Tartıştığı Eniştesi Tarafından Vuruldu
Tartıştığı Eniştesi Tarafından Vuruldu
Fındık İşçileri Yara Sarıyor
Fındık İşçileri Yara Sarıyor
Şanlıurfa'da Meydana Gelen Trafik Kazasında: 3 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa'da Meydana Gelen Trafik Kazasında: 3 Kişi Yaralandı
Harran Sosyal Tesise Kavuşuyor.
Harran Sosyal Tesise Kavuşuyor.
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:16
Güneş
05:42
Öğle
12:32
İkindi
16:14
Akşam
19:12
Yatsı
20:32
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿