Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 25 Ağustos 2019 20:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Fındık İşçileri Yara Sarıyor

Gece bastıran sağanak mevsimlik tarım işçilerini olumsuz etkiledi

Fındık İşçileri Yara Sarıyor


Fındık İşçileri Yara Sarıyor 


Gece bastıran sağanak mevsimlik tarım işçilerini olumsuz etkiledi 





Doğu bölgelerinden Samsun’a çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçileri, gece başlayan sağanak yağmurdan olumsuz etkilendi. 

Bir günde metre kareye 201 kilogram yağışın düştüğü Salıpazarı ilçesindeki selden Terme ve Çarşamba ilçeleri de etkilendi. 


 

Selin Yaralarını Sarmaya Çalıştı 

Selde can ve mal kaybı olurken, mevsimlik işçi olarak Samsun’a gelen ve çadırlarda kalan fındık işçileri gece yağan sağanak yağmurdan ve selden olumsuz etkilendi. Yağışın etkisiyle çadırları su basarken, mevsimlik işçilerin mallarında ise maddi zarar oluştu. Selden olumsuz etkilenen vatandaşlar kapalı spor salonu ve güvenli bölgelere nakledildi. Bazı fındık işçileri ise ikamet ettikleri çadırlarda kalarak, selin yaralarını sarmaya çalıştı. Şanlıurfa'dan Samsun'a çalışmaya gelen 200'e yakın mevsimlik tarım işçisi yetkililerden yardım istedi. 




 

Çamurun İçinde Uyuduk. Yetkililerden Yardım Bekliyoruz 

Gece başlayan yağışlar nedeniyle uyuyamadıklarını ve çadırlarının suyla dolduğunu ifade eden fındık işçileri, “Yağmur gece aniden bastırdı. Yağmurun şiddetiyle gece çocuklarımız da dahil uyuyamadık. Çadır, eşyalarımız ve evcil hayvanlarımız zarar gördü. Ne yatak ne de yorgan kaldı, her şeyimiz ıslandı. Çamurun içinde uyuduk. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dediler. 
Yaşanan sel felaketinde birçok mevsimlik tarım işçisi yetkililer tarafından güvenli bölgelere nakledildi.




Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Tartıştığı Eniştesi Tarafından Vuruldu
Tartıştığı Eniştesi Tarafından Vuruldu
Tartıştığı eniştesi tarafından silahla vurulan bir kişi, ağır yaralandı.
Fındık İşçileri Yara Sarıyor
Fındık İşçileri Yara Sarıyor
Gece bastıran sağanak mevsimlik tarım işçilerini olumsuz etkiledi
Şanlıurfa'da Meydana Gelen Trafik Kazasında: 3 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa'da Meydana Gelen Trafik Kazasında: 3 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa, Dev Bir Organizasyona Daha Ev Sahipliği Yapacak
Şanlıurfa, Dev Bir Organizasyona Daha Ev Sahipliği Yapacak
Dünyanın en prestijli rallileri arasında gösterilen ve Dakkar Rallisi'nin ön hazırlığı şeklinde bilinen Transanatolia Rallisi, 7. günün sonunda Şanlıurfa'da finish yapıyor
Yaşlı Bir Kadın, Yalnız Yaşadığı Evinde Ölü Bulundu.
Yaşlı Bir Kadın, Yalnız Yaşadığı Evinde Ölü Bulundu.
Yaşlı bir kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Sokak Ortasındaki Tartışma Kanlı Bitti / Defalarca Bıçaklayıp, Darp Edip Kaçtılar
Sokak Ortasındaki Tartışma Kanlı Bitti / Defalarca Bıçaklayıp, Darp Edip Kaçtılar
İki grup arasında çıkan tartışmada bir şahıs önce defalarca bıçaklandı daha sonra ise darp edildi. Şahsın durumunun ağır olduğu bildirildi.
Cuma Namazı Çıkışı Zabıta Dehşeti
Cuma Namazı Çıkışı Zabıta Dehşeti
Gaziantep Ülgan Konukoğlu Camii önünde Cuma Namazı çıkışında mısır satan adamın çocuğuna zabıta memuru küfür ederek mısırcının arabasını yere devirdi.
11 Günde Toplam 8 Kişi Boğuldu
11 Günde Toplam 8 Kişi Boğuldu
Yaşları 9 ile 30 Arasında Değişen 8 Kişi, Serinlemek İçin Girdikleri Kanal Ve Gölde Boğuldu.
28 Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı
28 Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı
Hakkında 28 suçtan 21 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan şahıs yakalandı.
Şanlıurfa'da Bir Evi Kurşunladılar
Şanlıurfa'da Bir Evi Kurşunladılar
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir ev kurşunlandı.
Çocuk Tacizi Şüphelisi Linç Edilmek İstendi
Çocuk Tacizi Şüphelisi Linç Edilmek İstendi
Adana’da kız çocuklarını taciz ettiği iddia edilen bir şahıs, mahalleli tarafından linç edilmek istenirken polis tarafından kurtarıldı
Yine Bir Koca Vahşeti Daha / Doğum Yapan Eşini Hastanede Bıçakladı
Yine Bir Koca Vahşeti Daha / Doğum Yapan Eşini Hastanede Bıçakladı
Gözü Dönmüş Koca, Ayrı Yaşadığı Eşini Doğum Yaptıktan Sonra Hasta Yatağında Bıçaklayarak Ağır Yaraladı
Tartıştığı Eniştesi Tarafından Vuruldu
Tartıştığı Eniştesi Tarafından Vuruldu
Fındık İşçileri Yara Sarıyor
Fındık İşçileri Yara Sarıyor
Şanlıurfa'da Meydana Gelen Trafik Kazasında: 3 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa'da Meydana Gelen Trafik Kazasında: 3 Kişi Yaralandı
Harran Sosyal Tesise Kavuşuyor.
Harran Sosyal Tesise Kavuşuyor.
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:16
Güneş
05:42
Öğle
12:32
İkindi
16:14
Akşam
19:12
Yatsı
20:32
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿