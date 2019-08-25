Belediye Başkanı Özyavuz; Vaatlerini Bir Bir Yerine Getiriyor.

Mevcut Ağaçların Korunduğu Projede Tüm Alana Hizmet Eden Lavabo, Mescit, Çocuk Bakım Odası Da Yer Alacak

Söz Verdiğimiz Gibi Harran’ı Hak Ettiği Yere Taşımak İçin 7 Gün 24 Saat Esaslı Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz’

Harran Sosyal Tesise Kavuşuyor.Şanlıurfa’nın Harran ilçesi, yıllardır mahrum kaldığı hizmetlere Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz’un vizyon ve girişimleriyle kavuşuyor.31 Mart yerel seçimleri öncesinde adaylığı sürecinde Harranlılara köklü değişim sözü veren Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, vaatlerini bir bir yerine getiriyor.Göreve başlar başlamaz, ilçede tarihi dokuyu bozan evleri yıkan Başkan Özyavuz, Harran’ın en önemli eksiklerinden birisi olan sosyal tesis projesini hayata geçiriyor.2 bin 400 metre kare alan üzerine kurulacak olan sosyal tesiste, 100 kişi kapasiteli 250 m2 alana sahip taş fırın restoran, 150 kişilik açık çay bahçesi, zenginleştirilmiş peyzaj öğeleri ile çok sayıda dinlenme alanları tasarlandı. Mevcut ağaçların korunduğu projede tüm alana hizmet eden lavabo, mescit, çocuk bakım odası da yer alacak.Köklü tarihi ve inanç turizmi açısından Türkiye’nin göz bebeği konumunda olan Harran’ın belediye başkanı Mahmut Özyavuz, konuyla ilgili yaptığı açıklama da ‘’Söz verdiğimiz gibi Harran’ı hak ettiği yere taşımak için 7 gün 24 saat esaslı çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’ dedi. Harran’ın her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turisti ağırladığını da belirten Özyavuz ‘’Turizm alanında önemli çalışmalar yapıyoruz. Gelen misafirlerimizin ve vatandaşlarımızın kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, dinlenebilecekleri ve keyifli zaman geçirebilecekleri bir tesisin projesini hayata geçirdik. İlçemizi turizmde hak ettiği yere getirmek için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni projelerle ilçemizin çehresini değiştirmeye kararlıyız. Vatandaşlarımıza yeni projemiz hayırlı olsun’’ dedi.Editör: Ahmet Şen