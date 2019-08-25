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Bu haber 25 Ağustos 2019 18:20:00 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa, Dev Bir Organizasyona Daha Ev Sahipliği Yapacak

Dünyanın en prestijli rallileri arasında gösterilen ve Dakkar Rallisi'nin ön hazırlığı şeklinde bilinen Transanatolia Rallisi, 7. günün sonunda Şanlıurfa'da finish yapıyor

Şanlıurfa, Dev Bir Organizasyona Daha Ev Sahipliği Yapacak

Şanlıurfa, Dev Bir Organizasyona Daha Ev Sahipliği Yapacak

Dünyanın en prestijli rallileri arasında gösterilen ve Dakkar Rallisi'nin ön hazırlığı şeklinde bilinen Transanatolia Rallisi, 7. günün sonunda Şanlıurfa'da finish yapıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğini yapacağı finish ile ralliciler Göbeklitepe'ye de giderek bölge tanıtımına büyük katkı sağlayacak. 




 

Göbeklitepe'ye Uğranacak ve Ralli Arkeoloji Müzesi Önünde Finish Yapacak



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 87'si arazi, 84'ü organizasyon aracı ve 40 servis aracı ile bir tırla Şanlıurfa'ya doğru yola çıkacak Transanatolia Rallisi'ni karşılayacak. 24 Ağustos tarihinde Bolu'dan start alarak 7 günlük rotanın ardından Şanlıurfa'da finish yapacak olan Transanatolia Rallisi'nde güzergah üzerinde Göbeklitepe'ye uğranacak ve ralli Arkeoloji müzesi önünde finish yapacak. 


 


Güneydoğu'nun Geniş Yelpazesini Yansıtacak



Şanlıurfa'daki dev organizasyon ise 31 Ağustos tarihinde düzenlenecek. Çok uluslu rallicilerin yer alacağı organizasyonda ralliciler 'Göbeklitepe Yılı'nı kutlayacak. Katılımcılarına Batı Karadeniz'den Şanlıurfa'ya uzanan rotasıyla canlı ve eşsiz bir deneyim sunacak olan Transanatolia Rallisi, güzergahı üzerindeki gizli köyleri, kültürleri, samimiyetleri ve gelenekleri ile Güneydoğu'nun geniş yelpazesini yansıtacak. 



Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
Şanlıurfa, Dev Bir Organizasyona Daha Ev Sahipliği Yapacak
Şanlıurfa, Dev Bir Organizasyona Daha Ev Sahipliği Yapacak
Dünyanın en prestijli rallileri arasında gösterilen ve Dakkar Rallisi'nin ön hazırlığı şeklinde bilinen Transanatolia Rallisi, 7. günün sonunda Şanlıurfa'da finish yapıyor
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