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Bu haber 25 Ağustos 2019 17:20:00 Tarihinde eklenmiştir.

Veterineri Tıp Fakültesine Başhekim Yaptılar!

Veterinerlik Fakültesi mezunu veteriner hekim Muhammet Bora Uzuner’in başhekim vekili olarak atandığını ortaya çıkardı.

Veterineri Tıp Fakültesine Başhekim Yaptılar!

Bu da Oldu: Veterineri Tıp Fakültesine Başhekim Yaptılar!

Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin 3 yıllık başhekimi Yakup Baykuş izne çıkınca, veteriner hekim Muhammet Bora Uzuner başhekim vekili olarak atandı. CHP Kars eski İl Başkanlığı görevinde bulunmuş ve eski Milletvekili Çetin Bilgir skandal olayı Türkiye gündemine getirdi.

CHP Kars eski İl Başkanlığı görevinde bulunmuş ve eski Milletvekili Çetin Bilgir, Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin 3 yıllık başhekimi Yakup Baykuş izne çıkınca, Konya Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi mezunu veteriner hekim Muhammet Bora Uzuner’in başhekim vekili olarak atandığını ortaya çıkardı.



 


Muhammet Bora Uzuner



KRT WEB’de yer alan habere göre, günlerdir sesini sosyal medyada duyurmaya çalışan Bilgir’e Karslılar da destek verdi ve Kafkas Üniversitesi TIP Fakültesi Rektörlüğü konu ile ilgili bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Hastaneden yapılan açıklama ile de skandal olay doğrulanmış oldu.



 

‘Tam Anlamıyla Hadsizliktir’

Sosyal medya hesabından olayı anlatan Bilgir, “Atamanın yanlış olan yanı, insan sağlığı konusunda birçok yetkin uzmanın olduğu böyle bir birimde “hayvan sağlığı” uzmanının görevlendirilmiş olmasıdır. Yöneticilerin “kendinden” olsun anlayışı ile Kars halkıyla ve hepimizle; umursamaz ve alay eden tavırları tam anlamıyla hadsizliktir” ifadelerini kullandı.



 

‘Atamanın Altında ‘Pis Kokuların’ Var Olduğu Da Söylenmekte’

Bilgir açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

Tüm Türkiye bir anda bu olayı duydu ve rezillik oluştu.

Bu olayın sadece atamayla sınırlı olmadığı atamanın altında “pis kokuların” var olduğu da söylenmekte.

Önemli olan kamuoyunun duyarlı davranmış olmasıdır. Yöneticiler “eli ağaçsız,itsiz köyde” dolaşamayacaklarını gördüler.

Bu iyi bir kazanımdır.


 


Rektörlükten Açıklama

KAÜ Rektörlüğü, dolambaçlı cümlelerle Muhammet Bora’nın doktorasından dem vurdu, Bora’nın veteriner hekim olduğu konusuna hiç girmedi, soruları ve iddiayı cevapsız bıraktı.
İşte yapılan o açıklama:


 


“Kafkas Üniversitesi’nden Kamuoyu Bilgilendirmesi

Son günlerde hastanemiz başhekimliğine veteriner hekimin atandığı ile ilgili sosyal medyada yanlış ve maksadını aşan haberler yayımlanmaktadır. Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği yaklaşık 3 yıldır Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’ndan Dr.Öğr.Üyesi Yakup Baykuş (Başhekim), Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’ndan Dr.Öğr.Üyesi Rulin DENİZ ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Dr.Öğr.Üyesi Sefer ÜSTEBAY tarafınca yürütülmektedir. Yakın zamanda hastanemiz Başhekimliği Yardımcılığına temel tıp bölümlerini temsilen Hacettepe Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında doktorasını yapmış ve daha öncede Tıp Fakültemiz dekan yardımcılığı görevini başarıyla tamamlamış olan ve yine Tıp Fakültemiz bünyesinde yapılan sempozyumlarda organizatör olarak görev almış olan Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz atanmıştır.


 


Bu Tür Haberlerin Servis Edilmesi Üzüntü Vericidir 

Bilindiği üzere üniversitelerde Tıp Fakültesi ve Hastaneler birbirinden ayrılamaz bütünün birer parçalarıdır. Tıp Fakültemiz Temel Tıp Bölümlerini temsilen tamamen iyi niyetle yapılan bu atamanın art niyetli kullanılması üzüntü verici olup, bu durum Hastanemizi, Tıp Fakültemizi, Üniversitemizi karalamaktan öteye geçmemektedir. Çok kısa bir zamanda hizmete açılmasını planladığımız bölümlerle sağlık hizmet sunumu kapasitemizi artırarak bölge halkımızın il dışındaki başka sağlık tesislerine gitmelerinin önüne geçmeye çalıştığımız bu dönemde bu tür haberlerin servis edilmesi üzüntü vericidir. Kaynağı araştırılmadan, doğrulatılmadan, hangi amaçla yapıldığı açıkça bilinen bu karalamanın takipçisi olacağımızı, gereği halinde sebepleriyle komuoyuna paylaşım yapacağımızı tüm kanuni haklarımız saklı kalmak üzere bildiririz. Kamuoyu’na saygıyla duyurulur.”


 

Bildiri Üzerine Eleştiriler

Bilgir rektörlük’ten yapılan bu açıklamadan sonra ‘bildiri üzerine eleştiriler’ başlığı ile şu soruları dile getirdi:

1- Anlaşılan o ki, veteriner hekimin başhekim yardımcısı olduğu doğrulanıyor.

2- Şu sırada, başhekim ve 2 yardımcısı izinli, başhekimliğe bakan şahsın sözü edilen veteriner hoca olduğu belli,

3- “Tüm kanuni haklar” demekle kastettiğiniz nedir? tehdit mi, susturmak mı istemektesiniz?

4- (Kişisel saiklerle ortaya çıkarılmış olduğunu düşündüğünüz) bu atamanın halen doğru olduğuna inanıyorsunuz belli ki…! çoğunuz karslısınız, bunca tepki sizi neden rahatsız etmiyor?

5- Yeni açılacak bölümler elbetki bizi mutlu eder; erzurum yollarında ölmekten kurtuluruz, açılacak falülteler hangileridir, açıklarsanız yine bir karslı olarak mutlu olacağız.



 

Orada Neler Oluyor?

krttv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Cihan Güner de Twitter hesabından ‘Orada neler oluyor?’ diye sorarak şu paylaşımları yaptı:

“ORADA NELER OLUYOR? Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin 3 yıllık başhekimi Yakup Baykuş izne çıkınca, Muhammet Bora Başhekim vekili olarak görevlendirildi. Buraya kadar her şey normal... Normal olmayan ise, Muhammet Bora'nın veteriner hekim olmasıydı.”




 

Normal Olmayan İse, Muhammet Bora’nın Veteriner Hekim Olmasıydı 

Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin 3 yıllık başhekimi Yakup Baykuş izne çıkınca, Muhammet Bora Başhekim vekili olarak görevlendirildi. Buraya kadar her şey normal… Normal olmayan ise, Muhammet Bora’nın veteriner hekim olmasıydı.

Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla seslerini duyurmaya çalışan Karslılar, bu atamanın öncelikle akademik kadroya, sonra da kendilerine saygısızlık olduğunu dile getirdiler, günlerce açıklama beklediler.



 

Bora’nın Veteriner Hekim Olduğu Konusuna Hiç Girmedi 

İddialar karşısında bugün bir açıklama yapmak zorunda kalan KAÜ Rektörlüğü, dolambaçlı cümlelerle Muhammet Bora’nın doktorasından dem vurdu, Bora’nın veteriner hekim olduğu konusuna hiç girmedi, soruları ve iddiayı cevapsız bıraktı.

Hemen söyleyeyim; KAÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne Başhekim Vekili olarak atanmış Muhammet Bora, Konya Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi mezunu. Doktorası, rektörlüğün iddiasındaki gibi olabilir ama bu hekimin mezunu olduğu fakülteyi değiştirmez.


Editör: Ahmet Şen
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Veterineri Tıp Fakültesine Başhekim Yaptılar!
Veterineri Tıp Fakültesine Başhekim Yaptılar!
Veterinerlik Fakültesi mezunu veteriner hekim Muhammet Bora Uzuner’in başhekim vekili olarak atandığını ortaya çıkardı.
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