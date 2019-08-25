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Bu haber 25 Ağustos 2019 16:20:00 Tarihinde eklenmiştir.

Ev Sahibi Kiracısı Olan Dul Kadını Eşyalarıyla Birlikte Sokağa Attı

Emine Kaplı isimli kadın, ev sahibi tarafından çocukları ve eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı. Çocuklarıyla birlikte 4 gündür sokakta yaşayan Kaplı, yetkililerden yardım bekliyor.

Ev Sahibi Kiracısı Olan Dul Kadını Eşyalarıyla Birlikte Sokağa Attı

Çocuklarıyla Birlikte 4 Gündür Sokakta Yaşıyor 





 

 

Ev Sahibi Kiracısı Olan Dul Kadını Eşyalarıyla Birlikte Sokağa Attı 




Evden atılan aile 4 gündür sokakta yaşıyor  





 


Gaziantep'te yaşayan Emine Kaplı isimli kadın, ev sahibi tarafından çocukları ve eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı. Çocuklarıyla birlikte 4 gündür sokakta yaşayan Kaplı, yetkililerden yardım bekliyor. 



 

Yetkililerden Yardım Bekliyor



Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi’nde bir evde kiracı olarak oturan Emine Kaplı ve beş çocuğu, iddiaya göre kirayı ödemedikleri gerekçesiyle ev sahibi tarafından sokağa atıldı. Eşyaları ve çocukları ile birlikte 4 gündür sokakta yaşayan Kaplı, vatandaşlardan ve yetkililerden yardım bekliyor. 



 

Eşinden Ayrı Olduğu İçin Maddi Durumu Çok Kötü



Eşinden ayrıldığı için maddi olarak durumlarının kötü olduğunu ve bu nedenle kira ödemede sıkıntı yaşadıklarını belirten Emine Kaplı, Çarşamba günü ev sahibi tarafından eşyalarıyla birlikte sokağa atıldıklarını söyledi. Kaplı, “Maddi durumumuz yok. Kirayı ödeyemediğimiz için bizi eşyalarımızla birlikte sokağa attılar. Dört gündür sokakta rezil bir durumda yaşamaya çalışıyoruz. Bizi hor görüyorlar. Yetkililere sesleniyorum. Bize bir yardım etsinler. Günlerdir burada yardım bekliyoruz. Sokakta pislik içinde yaşamaya çalışıyoruz. Yiyecek ekmeğimizi bile konu komşu veriyor” dedi. 



 

“Bu Halde Oğlumu Askere Göndereceğim” 

Yakında bir oğlunu askere göndereceğini belirten Kaplı, “Bir ay sonra oğlumu askere göndereceğim. Durumum yok, ne yapacağımı, nasıl yapacağımı bilmiyorum. Vatandaşlardan yardım bekliyoruz. Elimizde avucumuzda bir şey yok ne yapalım” ifadelerini kullandı. 



 

"Bir Ay Sonra Askere Gideceğim" 



Emine Kaplı’nın oğlu Hakan Çopur ise, “Bir ay sonra askere gideceğim. Bir yardım edenimiz yok. Annem, ağabeyim ve ablalarımla dışarıda kaldık. Askere gideceğim ama hiç paramız yok, nasıl yapacağımı bilmiyorum” diye konuştu. 




Editör: Ahmet Şen
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