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Bu haber 25 Ağustos 2019 15:13:56 Tarihinde eklenmiştir.

Yaşlı Bir Kadın, Yalnız Yaşadığı Evinde Ölü Bulundu.

Yaşlı bir kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Yaşlı Bir Kadın, Yalnız Yaşadığı Evinde Ölü Bulundu.

Yaşlı bir kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. 


 

Polis Olayla İlgili Tahkikat Başlattı 

Edinilen bilgiye göre, birkaç gündür kendisinden haber alınamayan 66 yaşındaki yaşlı kadını ziyaret etmek isteyen yakınları, Karain Toki Konutlarındaki eve gittiklerinde Ş.Ö.‘nün cansız bedeniyle karşılaştı. Ş.Ö.’nün yakınlarının haber vermesi üzere olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri geldi. Kadının öldüğünün belirlenmesinin ardından olay yerinde yapılan inceleme sonrası Ş.Ö.’nün cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 


Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. 



Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
Yaşlı Bir Kadın, Yalnız Yaşadığı Evinde Ölü Bulundu.
Yaşlı Bir Kadın, Yalnız Yaşadığı Evinde Ölü Bulundu.
Yaşlı bir kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
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