Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 25 Ağustos 2019 14:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Sokak Ortasındaki Tartışma Kanlı Bitti / Defalarca Bıçaklayıp, Darp Edip Kaçtılar

İki grup arasında çıkan tartışmada bir şahıs önce defalarca bıçaklandı daha sonra ise darp edildi. Şahsın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Sokak Ortasındaki Tartışma Kanlı Bitti / Defalarca Bıçaklayıp, Darp Edip Kaçtılar

Sokak Ortasındaki Tartışma Kanlı Bitti / Defalarca Bıçaklayıp, Darp Edip Kaçtılar 



İki grup arasında çıkan tartışmada bir şahıs önce defalarca bıçaklandı daha sonra ise darp edildi. Şahsın durumunun ağır olduğu bildirildi. 



 

Tartışma, Kavgaya Dönüştü

Olay, saat 01.00 sularında Ankara’nın Altındağ ilçesi Sakarya Mahallesi Plevne Caddesi üzerinde meydana geldi. Önce karı koca ve bir kadın grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı. Daha sonra taraflar arasında sözlü devam eden tartışmaya dahil olan erkek grubundan bir kişi tartıştıkları kadının kocasını vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. 



 

Bıçaklayan Şahsı Kovaladı 

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan ve kanlar içerisinde kalan vatandaş, yerden kalkarak kendini bıçaklayan şüpheliyi kovalamaya çalıştı. Bıçaklayan şüpheli koşarak olay yerinden uzaklaşırken yaralı vatandaş ise ileride bulunan bir otomobile zarar vermek için geri döndü. Otomobile zarar vermeye çalışan yaralı, otomobilin sahibi olduğu iddia edilen kişi tarafından aldığı darbeler ve aşırı kan kaybı sonucunda yol kenarına yığıldı. 



 

“Adama Ne Olacaksa Olsun” 

Olay yerinden uzaklaşmak isteyen otomobilin sürücüsüne engel olmak isteyen yaralı şahsın eşine sürücünün yanındaki kişi ise “adama ne olacaksa olsun” diyerek acılı kadına bağırdı. Acılı kadın kanlar içerisinde yerde yatan kocasına koştu. 



 

Kıyafetlerini Çıkarıp Tampon Yaptı 

Gözyaşları içerisinde ağır yaralanan kocasına seslenen kadının yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu. Çevredeki vatandaşlar yaralı şahsa ilk müdahalesini yaparken yaralının eşi ise kıyafetlerini çıkarıp şahsa tampon uyguladı. 



 

Polis, Kaçan Bıçaklı Saldırganı Yakalama Çalışması Başlattı 

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahsın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, kaçan bıçaklı saldırganı yakalama çalışması başlattı. 




Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Sokak Ortasındaki Tartışma Kanlı Bitti / Defalarca Bıçaklayıp, Darp Edip Kaçtılar
Sokak Ortasındaki Tartışma Kanlı Bitti / Defalarca Bıçaklayıp, Darp Edip Kaçtılar
İki grup arasında çıkan tartışmada bir şahıs önce defalarca bıçaklandı daha sonra ise darp edildi. Şahsın durumunun ağır olduğu bildirildi.
Cuma Namazı Çıkışı Zabıta Dehşeti
Cuma Namazı Çıkışı Zabıta Dehşeti
Gaziantep Ülgan Konukoğlu Camii önünde Cuma Namazı çıkışında mısır satan adamın çocuğuna zabıta memuru küfür ederek mısırcının arabasını yere devirdi.
11 Günde Toplam 8 Kişi Boğuldu
11 Günde Toplam 8 Kişi Boğuldu
Yaşları 9 ile 30 Arasında Değişen 8 Kişi, Serinlemek İçin Girdikleri Kanal Ve Gölde Boğuldu.
28 Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı
28 Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı
Hakkında 28 suçtan 21 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan şahıs yakalandı.
Şanlıurfa'da Bir Evi Kurşunladılar
Şanlıurfa'da Bir Evi Kurşunladılar
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir ev kurşunlandı.
Çocuk Tacizi Şüphelisi Linç Edilmek İstendi
Çocuk Tacizi Şüphelisi Linç Edilmek İstendi
Adana’da kız çocuklarını taciz ettiği iddia edilen bir şahıs, mahalleli tarafından linç edilmek istenirken polis tarafından kurtarıldı
Yine Bir Koca Vahşeti Daha / Doğum Yapan Eşini Hastanede Bıçakladı
Yine Bir Koca Vahşeti Daha / Doğum Yapan Eşini Hastanede Bıçakladı
Gözü Dönmüş Koca, Ayrı Yaşadığı Eşini Doğum Yaptıktan Sonra Hasta Yatağında Bıçaklayarak Ağır Yaraladı
Şanlıurfa Sınırında Türkiye ile ABD Sınırda Ortak Devriye Attı
Şanlıurfa Sınırında Türkiye ile ABD Sınırda Ortak Devriye Attı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe sınırında Türkiye ve ABD’ye ait askeri helikopterler ilk kez ortak devriye attı.
Fırat Nehri Kıyısında Ceset Parçaları Bulundu
Fırat Nehri Kıyısında Ceset Parçaları Bulundu
​Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Fırat Nehrinin kıyısında balıkçılar ceset parçaları buldu.
Cezaevinden Çıkan Eşini Vuran Şüpheli Parkta Saklanırken Yakalandı
Cezaevinden Çıkan Eşini Vuran Şüpheli Parkta Saklanırken Yakalandı
10 gün önce cezaevinden çıkan eşini tartışma sonucu yaralayıp kaçan şüpheli botanik parkta saklanırken yakalandı.
Mağdur Boşanmış Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen, Emine Bulut’un Katilini Kutladı
Mağdur Boşanmış Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen, Emine Bulut’un Katilini Kutladı
Mağdur Boşanmış Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen, eşi Emine Bulut’u boğazından keserek katleden Fedai Baran’ı “Kahraman” olarak nitelendirip tebrik etti.
Suruçlu Nineler Yeni Evlerine Kavuşmanın Heyecanını Yaşıyor
Suruçlu Nineler Yeni Evlerine Kavuşmanın Heyecanını Yaşıyor
Gençlik ve İhsan İnsani Yardım Derneği ile Suruç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Harekete Geçerek Yeni Ev Yapımına Başladı
Sokak Ortasındaki Tartışma Kanlı Bitti / Defalarca Bıçaklayıp, Darp Edip Kaçtılar
Sokak Ortasındaki Tartışma Kanlı Bitti / Defalarca Bıçaklayıp, Darp Edip Kaçtılar
11 Günde Toplam 8 Kişi Boğuldu
11 Günde Toplam 8 Kişi Boğuldu
28 Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı
28 Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı
Şanlıurfa'da Bir Evi Kurşunladılar
Şanlıurfa'da Bir Evi Kurşunladılar
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:16
Güneş
05:42
Öğle
12:32
İkindi
16:14
Akşam
19:12
Yatsı
20:32
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿