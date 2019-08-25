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Bu haber 25 Ağustos 2019 13:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

11 Günde Toplam 8 Kişi Boğuldu

Yaşları 9 ile 30 Arasında Değişen 8 Kişi, Serinlemek İçin Girdikleri Kanal Ve Gölde Boğuldu.

11 Günde Toplam 8 Kişi Boğuldu

 11 Günde Toplam 8 Kişi Boğuldu 
 





Yaşları 9 ile 30 Arasında Değişen 8 Kişi, Serinlemek İçin Girdikleri Kanal Ve Gölde Boğuldu.

Son olarak 24 Ağustos günü 9 yaşında bir çocuk ile 25 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti 

11 günde yaşları 9 ile 30 arasında değişen 8 kişi, serinlemek için girdikleri kanal ve gölde boğuldu. 




 

24 Ağustos'ta İse Önce 9 Yaşındaki Yabancı Uyruklu Bir Çocuk Boğuldu

Son günlerde hava sıcaklığının meteoroloji verilerine göre gölgede 39 dereceye, nemin ise yüzde 50'nin üzerine çıkmasıyla birlikte hissedilen sıcaklık 50 dereceye yaklaştı. Bunaltıcı sıcakları sulama kanalı ve Seyhan Baraj Gölü'nde özellikle çocukların ölümlerine neden oldu. Kentte, 13 ile 24 Ağustos'ta yaşları 9 ile 30 arasında değişen 3'ü yabancı uyruklu 8 kişi boğuldu. 
İlk boğulma olayı 13 Ağustos'ta meydana gelirken, ayın 18'ine kadar her gün 1 kişi boğulup 5 kişi hayatını kaybetti. Bu olaylarda sonra 3 gün boğulma yaşamazken 21 Ağustos'ta ağabeyi ile sulama kanalına giren Ali Ekber Göçer (19) hayatını kaybetti. 24 Ağustos'ta ise önce 9 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuk boğuldu. 



 

Son Yaşanan Boğulma Olaylarıyla Birlikte Adana'da Bu Yıl Mayıs Ayından Bu Yana 18 Kişinin Boğulduğu Öğrenildi 

Son olarak 24 Ağustos Cumartesi günü Seyhan Baraj Gölü'nde balık tutan vatandaşlar gölden bir kadın ve bir erkeğin çığlık seslerinin geldiğini muhtemelen boğulma olayı olduğunu bildirmesi üzerine gece su altı polisi olay yerine gitti. Polis balıkçıların gösterdiği yerde göle girerek yaptığı aramada 25 yaşındaki Osman Süren isimli gencin cansız bedenini çıkardı. Polis balıkçıların ifadesi doğrultusunda bir kadının da olabileceği ihtimaline karşılık gölde bir süre daha arama yaptı ancak kimseye ulaşamadı. Son yaşanan boğulma olaylarıyla birlikte Adana'da bu yıl Mayıs ayından bu yana 18 kişinin boğulduğu öğrenildi. 


Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
11 Günde Toplam 8 Kişi Boğuldu
11 Günde Toplam 8 Kişi Boğuldu
Yaşları 9 ile 30 Arasında Değişen 8 Kişi, Serinlemek İçin Girdikleri Kanal Ve Gölde Boğuldu.
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