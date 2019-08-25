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Bu haber 25 Ağustos 2019 08:44:48 Tarihinde eklenmiştir.

Erdoğan’dan AK Parti’ye ‘Davutoğlu-Babacan Talimatı’: Selam Verenleri Bile Uzak Tutun

Erdoğan’dan AK Parti’ye ‘Davutoğlu-Babacan Talimatı’: Selam Verenleri Bile Uzak Tutun

Erdoğan’dan AK Parti’ye ‘Davutoğlu-Babacan Talimatı’: Selam Verenleri Bile Uzak Tutun

Erdoğan’dan AK Parti’ye ‘Davutoğlu-Babacan Talimatı’: Selam Verenleri Bile Uzak Tutun




Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın parti kurma çalışmaları hız kazanınca AK Parti’nin olağan kongresini bir yıl erkene çeken Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti teşkilatlarına yeni bir talimat verdi. Erdoğan, yeni parti kurucuları Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’na yakın isimlerin de partiden uzak tutulmasını istedi: “Ahbap çavuş ilişkisi içinde olmayacak, bu işleri en iyi yapacak kişileri bulacağız.”


 

Önümüzde Geniş Bir Süre Var

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, Erdoğan’ın önceki gün yapılan MKYK toplantısındaki açıklamalarıyla değişimin nasıl olacağı yönünde mesaj verdiği kaydedildi.
Erdoğan, “Ahbap çavuş ilişkisi içinde olmayacak, bu işleri en iyi yapacak kişileri bulacağız. Önümüzde geniş bir süre var” dedi.



 

“Bize Ömer’ler Lazım”

Erdoğan, partisinin 18. yıldönümü toplantısında da “Hedef şu, kanaat önderleri kimlerse, bunları seçip çıkartmak ve kadromuzu bu kanaat önderleriyle güçlendirmektir. Bunu hep beraber yapacağız. ‘Ben şurada yoktum, ben burada yoktum’ olmaktan öte ‘Burası filancaya layık’ daha da ileri gidiyorum, bize Ömer’ler lazım” diye konuştu.



 

Partiye Seçilecek Kadrolara Fetö Taraması

Kongre sürecinde delege, belde, ilçe ve il yönetimlerinde yer alacak isimlerin belirlenmesi için özel çalışma yapılacak. FETÖ’den parti teşkilatlarına sızmaların önlenmesi için listelere girecek kişilerle ilgili tarama yapılacak.


 

Davutoğlu Ve Babacan Önlemi De Alınacak

Babacan ve Davutoğlu ile bağlantılı kişilerin listelere girmesi önlenecek. Tüm bu önlemler için komisyon oluşturulması formülü üzerinde duruluyor.



Editör: Ahmet Şen
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Erdoğan’dan AK Parti’ye ‘Davutoğlu-Babacan Talimatı’: Selam Verenleri Bile Uzak Tutun
Erdoğan’dan AK Parti’ye ‘Davutoğlu-Babacan Talimatı’: Selam Verenleri Bile Uzak Tutun
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