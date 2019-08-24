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Bu haber 24 Ağustos 2019 23:47:57 Tarihinde eklenmiştir.

​Abdulkadir, Okuluna Artık Akülü Sandalyesi İle Gidecek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ekipleri, Abdulkadir Göktürk'e Akülü Sandalye Ve Kitaplar Hediye Etti

​Abdulkadir, Okuluna Artık Akülü Sandalyesi İle Gidecek

Abdulkadir, Okuluna Artık Akülü Sandalyesi İle Gidecek

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde annesinin sırtında okula gidip gelen bedensel engelli Abdulkadir Göktürk'ten haberdar olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri anında harekete geçti. Ailenin evine giderek Abdulkadir'e sürpriz yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 12 yaşındaki gence akülü sandalye ile kitaplar hediye etti. 



 

Büyükşehir Belediyesi Ekipleri, Abdulkadir Göktürk'e Akülü Sandalye Ve Kitaplar Hediye Etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik çalışmaları çerçevesinde Şanlıurfa'nın yanı sıra tüm ilçelere ulaşmayı sürdürüyor. Son olarak Suruç'ta 8. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki bir gencin okula annesinin sırtında gittiğini öğrenen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, anında harekete geçerek aile ile irtibat sağladı. Sınıfını takdir belgesi alarak tamamlayan ve eğitimdeki başarısı ile herkesin takdirini kazandığı öğrenilen 8 çocuklu ailenin bireyi olan gencin Suruç'ta yer alan Yenişehir mahallesindeki evine konuk olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Abdulkadir Göktürk'e akülü sandalye ve kitaplar hediye etti. Aile bireyleri ile de görüşerek diğer sıkıntıları dinleyen ekipler, mevcut imkanlar dahilinde her türlü desteğin çıkılacağını iletti. Akülü sandalyesine binerek deneme sürüşü yapan Abdulkadir Göktürk de kendisine yönelik desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e ve ekibine teşekkür etti. Oğluna sarılarak duygu dolu anlar yaşayan anne Ayşe Göktürk ise oğlunun yeni eğitim öğretim döneminde okuluna daha rahat gidebileceğini ve yaklaşımlarından dolayı Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ettiğini söyledi.



Editör: Ahmet Şen

 
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