Harran’da Evangelist Hristiyanlar ve Yahudiler Ayin Düzenlediler.

Harran: Evangelist Hristiyanlar ve Yahudilik için Önemli Bir Merkez İddiası

Zaman zaman Harran'a gelen Yahudi ve Hristiyanlar Ayin Yapıyor.

Harran'ı Tanıyalım

Şuayip Antik Kenti Ziyaretçilerini Bekliyor

'Güneydoğu'nun Efes'i'

'Harran'a Gelenin Görmesi Gerek'

Maliyetli Bir Proje

'Bakım ve Onarım Yapılmasını Bekliyoruz'

'Doğu Roma İmparatorluğu'ndan Kalma'

Harran’da Evagelist ve Yahudiler Ayin Düzenlediler.Harran'ın Hz. Musa için Önemli Bir Merkez olduğuna inanan Evangelist Hristiyanlar Yahudiliğin devamı olarak kabul ediliyor."Peygamberler Şehri" olarak bilinen Şanlıurfa'da Şuayip Peygamber'in yaşadığı ve Hazreti Musa ile buluştuğu mekan olduğu rivayet edilen antik kent, Efes'i andıran görüntüsüyle ilgi çekiyor."Peygamberler Şehri" olarak bilinen Şanlıurfa'da Şuayip Peygamber'in yaşadığı ve Hazreti Musa ile buluştuğu mekan olduğu rivayet edilen antik kent, Efes'i andıran görüntüsüyle ilgi çekiyor.İlk İslam üniversitesinin kalıntıları, Emeviler döneminden kalma Ulu Cami'si ve konik kubbeli evleri ile çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan, Harran ilçesi sınırlarındaki Şuayip Antik Kenti'nin, Roma döneminde inşa edildiği tahmin ediliyor.Halk arasında Şuayip Peygamber'in bu kentte yaşadığı ve Hazreti Musa ile burada buluştuğuna inanılırken, antik kentteki bir mağara da Peygamber'in makamı olarak kabul edilerek insanlar tarafından ziyaret ediliyor.Çok sayıdaki kaya mezarı ile kesme taşlardan yapıların göze çarptığı oldukça geniş bir alana yayılan antik kentin surlarının yer yer izleri görülüyor.Şuayip Antik Kenti'ndeki birçok mağara ve dehliz ile tarihi yapılar da, ziyaretçileri tarih içinde bir yolculuğa çıkarıyor."Güneydoğu'nun Efes"i, sahip olduğu kalıntılar sayesinde fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Mahalledeki küçük rehberler de fotoğraf tutkunlarına ücretsiz konu mankenliği yapıyor.Harran Kaymakamı Temel Ayca da, Harran'ın sadece kültür turizmi açısından değil aynı zamanda inanç turizmi için de önemli bir merkez olduğunu hatırlattı.Sadece ilçe merkezi değil kırsal mahallelerin de önemli tarihi kalıntılara sahip olduğunu vurgulayan Ayca, şu değerlendirmelerde bulundu:"Bazda Mağaraları, Han el-Barur Kervansarayı, Şuayip Şehri ve Soğmatar Antik Kenti tarih bakımından zengin yerler. Buralar henüz çok bilinmese de Harran'a gelen insanların mutlaka görmesi gereken yerler. Buralarla ilgili önemli projelerimiz var. Bunlardan en önemlisi turizm yolu projesi. Bu çalışma sayesinde bu güzergahta bulunan tarihi mekanlara ulaşım sağlayacaktır. Projemiz bitmek üzere. Bu sayede Mardin'den gelen ziyaretçilerin sırasıyla Soğmatar, Şuayip Şehri, Han el- Barur Kervarsarayı ve Bazda Mağaraları ziyaret edip Harran'a ulaşmaları sağlanıyor. Bu maliyetli bir proje ve bittiğinde Harran'ın turizmini önemli katkılar sağlayacaktır."Hazreti Şuayip'in makamına geldiği için duygulandığını aktaran Seyitoğlu, "Buraya biraz bakım ve onarım yapılmasını bekliyoruz. Sağ olsunlar yolunu yapmışlar ama burası kutsal bir mekan, daha temiz olması lazım. Ziyaretçiler için misafirhane, tuvalet gibi şeyler yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.Ziyaretçilere antik kentin hikayesini anlatıp, harçlığını çıkarmaya çalışan çocuklardan Zeynep Karadeniz ise özellikle bahar aylarında buraya çok sayıda kişinin geldiğini belirtti.Özellikle yabancıların bölgeye hayran kaldığını anlatan Karadeniz, ziyaretçilerin burada bol bol fotoğraf ve görüntü çektiğini kaydetti.Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı ve Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal da Şuayip Şehri'nin Doğu Roma İmparatorluğundan kaldığını söyledi.Buradaki yapıların bir bölümünün dini amaçlı, yer altındaki yapıların ise depo, kiler ve kaya mezarı olarak kullanıldığını anlatan Önal, yüzey araştırmalarının ardından bölgeyle ilgili daha sağlıklı bilgilere ulaşılacağını kaydetti.Bölge sakinlerinden Yasin Kaya ise özellikle yabancı turistlerin antik şehri görmek için geldiklerini belirterek, Şuayip Şehri'nin daha çok tanıtılması gerektiğini vurguladı.Editör: Ahmet Şen