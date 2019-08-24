Fırat Nehri Kıyısında Ceset Parçaları Bulundu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Fırat Nehrinin kıyısında balıkçılar ceset parçaları buldu.
Vatandaşların İhbarı Üzerine Olay Yerine Gelen Jandarma Ekipleri, İnsana Ait Olduğu Tahmin Edilen Ceset Parçaları Ve Kemikleri TopladıEdinilen bilgiye göre, Fırat Nehrinde balık tutan vatandaşlar, kıyıya vuran ceset parçalarını fark etti. Balıkçılar durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, insana ait olduğu tahmin edilen ceset parçaları ve kemikleri topladı.
Olayla İlgili Soruşturma BaşlatıldıCeset, kimliği ve cinsiyeti belirlenmesi amacıyla Şanlıurfa Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Editör: Ahmet Şen
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