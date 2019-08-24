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Bu haber 24 Ağustos 2019 21:28:39 Tarihinde eklenmiştir.

Fırat Nehri Kıyısında Ceset Parçaları Bulundu

​Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Fırat Nehrinin kıyısında balıkçılar ceset parçaları buldu.

Fırat Nehri Kıyısında Ceset Parçaları Bulundu

Fırat Nehri Kıyısında Ceset Parçaları Bulundu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Fırat Nehrinin kıyısında balıkçılar ceset parçaları buldu.







 

Vatandaşların İhbarı Üzerine Olay Yerine Gelen Jandarma Ekipleri, İnsana Ait Olduğu Tahmin Edilen Ceset Parçaları Ve Kemikleri Topladı

Edinilen bilgiye göre, Fırat Nehrinde balık tutan vatandaşlar, kıyıya vuran ceset parçalarını fark etti. Balıkçılar durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, insana ait olduğu tahmin edilen ceset parçaları ve kemikleri topladı. 





 

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Ceset, kimliği ve cinsiyeti belirlenmesi amacıyla Şanlıurfa Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Editör: Ahmet Şen
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