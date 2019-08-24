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Bu haber 24 Ağustos 2019 16:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Mağdur Boşanmış Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen, Emine Bulut’un Katilini Kutladı

Mağdur Boşanmış Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen, eşi Emine Bulut’u boğazından keserek katleden Fedai Baran’ı “Kahraman” olarak nitelendirip tebrik etti.

Mağdur Boşanmış Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen, Emine Bulut’un Katilini Kutladı

Mağdur Boşanmış Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen, Emine Bulut’un katilini kutladı

Mağdur Boşanmış Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen, eşi Emine Bulut’u boğazından keserek katleden Fedai Baran’ı “Kahraman” olarak nitelendirip tebrik etti.


Boşanmış Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen, Emine Bulut’u vahşice katleden eski eşi Fedai Baran için “Kahraman” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özen, “Aslan parçası, meydanda karıyı boğazlamış. Yüreğim buz gibi oldu. Biz bu kahraman kadar olamadık. Benim yetişkin kızım anasının genç sevgilisinin yanında hangi babanın buna ciğeri dayanır diyen yok. Gerçek katilÖmer Uğur Gençcan ve onu oraya atayan AKP’liler ve birgün mutlaka yargılanacaklar” dedi.



 

Yargıtay Daire Başkanını Hedef Aldı

Özen’ in katil diye nitelendirdiği Ömer Uğur Gençcan’ın ise boşanma davalarına bakanYargıtay 2’nci Hukuk Dairesi Başkanı olduğu öğrenildi.



 

Bu İlk Değil

Muhammet Özen, daha önce bir yerel gazeteye yaptığı açıklamada “Karılarını öldüren erkekleri alınlarından öpüyorum” şeklinde konuşmuş, Özen söz konusu açıklamaları nedeniyle ‘tahrik ve suçluyu övme’ suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmıştı.



Editör: Ahmet Şen
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