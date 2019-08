ŞUSKİ’den Urfa'ya Somali Modeli

Bir Elinizle Kaç Karpuz Taşıyorsunuz ki İşleriniz Aksıyor

Bir Mahallede 3 Gündür Sular Kesik ve Urfa Adeta Somalili’lerin Durumuna Düşmüş

Kaynaklar mı Kurudu Yoksa Teknik Yetersizlik mi

İçinde Bulunduğumuz Bu Zor Süreçte Size Suçsuz Bir Halkı Sussuz Bırakma Hakkını Kim Verdi

ŞUSKİ’den Urfaya Somali ModeliGünlerdir Şanlıurfa halkını susuz bırakarak yoğun tepkilere neden olan ŞUSKİ bugünlerde ne işle meşguldur acaba? Görevlerinden biri olan su dağıtım işini neden aksatıyor; varsa bir arıza neden bir an evvel tamir edip suyu bırakmıyor? Teknik anlamda ve yeteri miktarda alet sıkıntısı mı yaşıyor; yoksa kalifiye eleman sorunu mu var? Veya her özel şirketin bazen başarısızlığının modern kılıfı ve refleksi olan “ödeme yapılmıyor” bahanesi mi var işin arkasında.Belki de bu tembelliğin arkasında bunların hiçbiri yatmıyor ancak yapacak başka işleri ve girecek başka ihaleler var; onları kaçırmamak için elindeki işler sekteye uğruyor? Belki o da evrensel standartlarla hareket eden ve birçok dalda iş yaparak başarı ve para elde eden kurum ve kuruluşlara özenerek bir elle onlarca karpuz tutmaya çalışıyordur? Nasıl olsa kıyamete kadar sülalemize yetecek miktarda servet toplamak moda olmuş ve herkes ve her kurum birbirleriyle yarışan bir vaziyete gelmiş. O nedenledir ki nasıl olsa Esmer benim nikahlım kendime bir sarışın da tavlamaya bakayım düşüncesi ve zihniyeti hakimdir. Zira mevcut işler ve elde edilen hasılatlar ruhumuzu ve cebimizi eskisi gibi tatmin etmiyor.Üç gündür sular kesik ve halk perişan. Belediye hasbel kadar nostaljik bir metodla tankerlerle su dağıtımı yaparak Somali’deki manzaraları anımsatıyor. Mahalleli kuyruğa girmeye başlıyor bazen kimilerine de yetişemiyor. Antik dönemleri geride bıraktık düşüncesiyle artık hiçbir aile su stoğu için bidon gibi ilkel araçlar da bulundurmuyor. Nasıl olsa barajımız var suyun günlerce kesileceğini kim hayalinden geçirebilirdi ki? Dolayısıyla Şanlıurfalı bazı mahalleler amansız ve hazırlıksız yakalandılar.Klasik olacak ama söz konusu su olduğunda Fırat Nehri’nin yanımızdan geçtiğini ve dünyanın en büyük barajının bizim ilimizde olduğu hakikatini yüzünüze vurmaktan çekinmiyor ve de bıkmıyoruz; olur ki bu demode sitemlerimiz gururunuzu okşar ve profesyonel onur adına ya yaptığınız işi dünya standartlarına göre yapar ya da Japon mühendislerinin yaptığı gibi işin içinden çıkamıyorum deyip istifa eder ve işi ehline bırakırsınız. Teknoloji ilerledi artık neredeyse ölüme bile çare bulmaya başladılar. Şanlıurfalı’lar “ya bu işi düzgün yapın ya da bırakın!” diye feryat etmeye başladılar. Hakikaten koca bir kurum olarak amacınız nedir ve ne yapmaya çalışıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’mizin; sosyolojik, psikolojik, iktisadi ve ailevi olarak içinden geçtiği bu zor süreçlerde sizlerin amacı vatandaşı susuz bırakarak normal insanların da ruh halini mi bozmak. Özelleştirmeyi henüz toplumsal anlamda içselleştiremediğimiz toplumsal bir alt bilinçle vatandaşı devlete karşı kışkırtmak mıdır gayeniz? Suyunu kestiğiniz ve günlerdir zor durumda bıraktığınız kırsal semtlerde yaşayan vatandaşımız henüz özelleştirmenin ne olduğunu bilmediği için sizin gibi özel şirketlerin başarısızlığınızdan kaynaklanan refleks ve sitemini birinci elden devlete ve hükümete kırgınlık duyarak dışa vurmaya çalışıyor.Sizler bu zor ve kritik bir dönemde başarısızlığınız ve beceriksizliğiniz yüzünden vatandaşla devleti karşı karşıya getireceğinizin algısı ve bilincinde misiniz? Ama nerde? Eğer bu kadar duyarlı, hassas, mantıklı ve elinizi vicdanınıza koyarak size verilen ve emanet edilen su gibi en mühim bir konu hakkında gayretli olsaydınız halkımız bugün bu sıkıntıları yaşamazdı. Sayın Cumhurbaşkanımızın Genel Başkanı olduğu partiden ayrılarak yeni partilerin kurulduğu, terörle mücadele kapsamında; yanı başımızdaki bölgeye müdahale etmek için tetikte olduğumuz, yer yer şüpheli paketlerin bırakıldığı; kimliği ve kişiliği belli olmayan yaratıkların toplumsal huzuru bozmaya çalıştığı bu hassas günlerde günlerce suyu kesmenin ve hala suyu bırakmamış olmanızın günümüz teknolojisi ve imkanları da göz önünde bulundurarak bilimsel, akla dayalı mantıksal ve vicdani bir açıklaması vardır elbette.Editör: Ahmet Şen