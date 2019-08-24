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Bu haber 24 Ağustos 2019 15:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Suruçlu Nineler Yeni Evlerine Kavuşmanın Heyecanını Yaşıyor

Gençlik ve İhsan İnsani Yardım Derneği ile Suruç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Harekete Geçerek Yeni Ev Yapımına Başladı

Suruçlu Nineler Yeni Evlerine Kavuşmanın Heyecanını Yaşıyor

Suruçlu Nineler Yeni Evlerine Kavuşmanın Heyecanını Yaşıyor 


 

Gençlik ve İhsan İnsani Yardım Derneği ile Suruç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Harekete Geçerek Yeni Ev Yapımına Başladı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kerpiç bir evde yaşamını sürdüren Cemile Kartal ve Adile Yağmur için Gençlik ve İhsan İnsani Yardım Derneği ile Suruç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı harekete geçerek yeni ev yapımına başladı. 



 

Hayırseverlerin de Desteğiyle Yeni Ev Yapma Kararı 

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde kerpiç bir evde yaşam mücadelesi veren yaşlı iki kadın için Gençlik ve İhsan İnsani Yardım Derneği ile Suruç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı harekete geçti. Harabe evde hayatını sürdüren Cemile Kartal (95) ve Adile Yağmur (85) için yetkililer, hayırseverlerin de desteğiyle yeni ev yapma kararı aldı. 



 

Kerpiç Evleri Artık Yıkılmaya Başlanmıştı 

Gençlik ve İhsan İnsani Yardım Derneği Başkanı Abdulkadir Akyıldız, kurulduğu günden beri Şanlıurfa’da birçok yardıma muhtaç ailenin umudu olan derneğin köprü görevi gördüğünü söyledi. Akyıldız, gerekli incelemelerden sonra Cemile ve Adile nine için yeni ev alma kararı aldıklarını belirterek, "Gençlik ve İhsan İnsani Yardım Derneği, Suruç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve hayırseverlerimizin destekleriyle ninelerimizin yeni evlerine kavuşması için gece gündüz çalışıyoruz. Kerpiç evleri artık yıkılmaya başlanmıştı. Çok kısa bir zaman sonra iki odalı, mutfağı, banyosu ve lavabosu olan bir eve kavuşacaklar. Allah herkesten razı olsun” ifadelerini kulandı. 

Gençlik ve İhsan İnsani Yardım Derneği Suruç Temsilcisi İsmail Yavuz, Cemile ve Adile nineyi yeni evlerine kavuşturacaklarının mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek yardımda bulunan herkese teşekkür etti. 


Adile Yağmur ve Cemile Kartal da evlerinin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti. 



Editör: Ahmet Şen
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