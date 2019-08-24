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Bu haber 24 Ağustos 2019 14:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Yeni Partinin Logosu ve Adı Ortaya Çıktı

Türk Patent ve Marka Kurumu’na 20 Ağustos’ta Başvuru Yapıldığı Ortaya Çıktı

Yeni Partinin Logosu ve Adı Ortaya Çıktı

Yeni Partinin Logosu ve Adı Ortaya Çıktı


Türkiye siyasetinde yeni parti tartışmaları tüm hızıyla devam ederken kısa adı YAP olan Yaşam ve Adalet Partisi için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapıldı.
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakan Ali Babacan’ın kurması beklenen yeni parti tartışmaları devam ederken Türk Patent ve Marka Kurumu’na (TPE) Yaşam ve Adalet Partisi için başvuruda bulunulduğu ortaya çıktı.



 

Türk Patent ve Marka Kurumu’na 20 Ağustos’ta Başvuru Yapıldığı Ortaya Çıktı 

Ankara’da yeni parti tartışmaları devam ediyor. Ahmet Davutoğlu Türkiye gezisine devam ederken, Ali Babacan da yeni parti kuracağını ilan etmişken dikkat çeken bir adım atıldı. Kısa adı YAP olan Yaşam ve Adalet Partisi için için Türk Patent ve Marka Kurumu’na 20 Ağustos’ta başvuru yapıldığı ortaya çıktı. YAP’ın başvuru numarası ise 2019/78236.



 

Başak, Güneş Ve Terazi

Yeni partinin logosunda başak, güneş ve terazi simgelerinin yer alması dikkat çekti. Yaşam ve Adalet Partisi’nin marka başvurusunu kimin yaptığı ise belli değil.




 

Tpe’nin Açıklaması

TPE sitesinde başvuruyla ilgili, “Başvurunuz veri giriş aşamasındadır. Mal ve hizmet girişi, kodlama ve arama işlemlerinden sonra KHK’nın 7. maddesine/ 6769 sayılı Kanunun 5. maddesine uygunluk açısından incelenecek olup reddedilip edilmeyeceğine karar verilecektir. Herhangi bir şekli eksiklik saptanmaması ve reddedilmemesi halinde başvurunuz yaklaşık 6 ay sonraki Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilecektir.” ifadelerine yer verildi.


Editör: Ahmet Şen
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