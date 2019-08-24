Ali Babacan Cami Çıkışında Vatandaşın Sorusunu Yanıtladı: Evet Gittim, Tayyip Bey Gönderdi Gittim

Namaza Korumalarıyla Geldi

Hem Yürüyelim Hem Çekin

“Sigara Olmuş 18 Lira Sen Hala Bilderbeg Diyorsun”

Ali Babacan Cami Çıkışında Vatandaşın Sorusunu Yanıtladı: Evet Gittim, Tayyip Bey Gönderdi GittimYeni parti kurma çalışmalarını yürüten eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Cuma namazını Öveçler’de bulunan Hacı Ahmet Ulusoy Camii’nde kıldı. Namaza korumalarıyla gelen Babacan, namaz çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre; cami avlusunda selfie çektirmek isteyenleri geri çevirmeyen Babacan, “Hem yürüyelim hem çekin” dedi. Babacan, arabasına binmek üzere iken yaşlı bir vatandaş, “Sayın bakanım bir şey sormak istiyorum” diyerek yaklaştı. Babacan, “Sorun” demesi üzerine vatandaş da “Siz hiç belderbeg toplantısına katıldınız mı?” diye sordu. Bu sırada bir başka vatandaş da ‘Bilderberg demek istiyor” diyerek soruyu düzeltti.Babacan gülümseyerek “Evet katıldım, Tayyip bey gönderdi, gittim” dedi. Bu kez vatandaş “Ne olduğunu biliyor muydun?” deyince Babacan “Toplantıya gidince öğrendim” karşılığını verdi. Bu sırada bir genç araya girerek “Sigara olmuş 18 lira sen hala Bilderbeg diyorsun” diye yaşlı vatandaşa çıkıştı. Babacan daha sonra aracına binerek camiden ayrıldı.Editör: Ahmet Şen