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Bu haber 24 Ağustos 2019 11:32:57 Tarihinde eklenmiştir.

​CHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Cidir’den Belediye Şirketlerine Atanan Şahıslara Dair Sert Açıklama

CHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Cidir’den Belediye Şirketlerine Atanan Şahıslara Dair Sert Açıklama

​CHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Cidir’den Belediye Şirketlerine Atanan Şahıslara Dair Sert Açıklama

CHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Cidir’den Belediye Şirketlerine Atanan Şahıslara Dair Sert Açıklama




 

Belediye Makamları Partililere İş Bulma Yeri Değil

Vatandaşlarımız Ekonomik Krizle Pençelenirken Görüyoruz Maşallah Şanlıurfada 
Akp Yöneticileri Atanmış Oldukları Belediye Şirketlerinde Keyf Çatlatıyor.Türkiyede Belediyeler İsraf Politikası İçerisine Girmişken, Bizimkiler Ahbap Çavuş İlişkileri İle Belediye Şirketlerini Yönetiyorlar.





Bel-Taş Tönetimi
Hikmet Başak (Akp Akçakale Eski Yöneticisi)
Abdulkadir Kol (Akp Eski İl Başkanı)
Ahmet Oruç(Eski İl Yöneticisi)
Aysel Göncü (Eski Kadın Kolları Bşk)
Şan-Bel Yönetimi
Muzafer Acar (Eski Halfeti Akp İlçe Yöneticisi)
Selahattin Güneş (Akp Eski İl Yöneticisi)
Bel-Tur Yönetimi
Mustafa Zahit (Akp Eski İlçe Başkanı)
Mehmet Altun (Akp Eski Belediye Encümeni)
Mehmet Akgün (Akp Bozova Eski İlçe Başkanı)
Bel-San Yönetimi
Cuma Ağaç (Eski İl Başkanı)
Süleyman Ergün (Akp Eyyübiye Eski İlçe Başkanı)
Ahmet Başak (Akp Eski İl Bşk.Yardımcısı)



 

Şanlıurfalı Vatandaşlarım Adına Soruyorum

Şanlıurfalı vatandaşlarım adına soruyorum; atanmış olduğunuz bu kişiler hangi vasıflara haizdirler ki o makamları işgal etmişler. Atamalarınız liyakat sistemine göre mi yapıldı, yoksa biat ve itaat kültürüne göre mi yapıldı? Atanan bu yöneticilerin şirketlerde aldıkları maaş ne kadar?


Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
​CHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Cidir’den Belediye Şirketlerine Atanan Şahıslara Dair Sert Açıklama
​CHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Cidir’den Belediye Şirketlerine Atanan Şahıslara Dair Sert Açıklama
CHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Cidir’den Belediye Şirketlerine Atanan Şahıslara Dair Sert Açıklama
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