​CHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Cidir’den Belediye Şirketlerine Atanan Şahıslara Dair Sert Açıklama

Belediye Makamları Partililere İş Bulma Yeri Değil

Şanlıurfalı Vatandaşlarım Adına Soruyorum

CHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Cidir’den Belediye Şirketlerine Atanan Şahıslara Dair Sert AçıklamaVatandaşlarımız Ekonomik Krizle Pençelenirken Görüyoruz Maşallah ŞanlıurfadaAkp Yöneticileri Atanmış Oldukları Belediye Şirketlerinde Keyf Çatlatıyor.Türkiyede Belediyeler İsraf Politikası İçerisine Girmişken, Bizimkiler Ahbap Çavuş İlişkileri İle Belediye Şirketlerini Yönetiyorlar.Bel-Taş TönetimiHikmet Başak (Akp Akçakale Eski Yöneticisi)Abdulkadir Kol (Akp Eski İl Başkanı)Ahmet Oruç(Eski İl Yöneticisi)Aysel Göncü (Eski Kadın Kolları Bşk)Şan-Bel YönetimiMuzafer Acar (Eski Halfeti Akp İlçe Yöneticisi)Selahattin Güneş (Akp Eski İl Yöneticisi)Bel-Tur YönetimiMustafa Zahit (Akp Eski İlçe Başkanı)Mehmet Altun (Akp Eski Belediye Encümeni)Mehmet Akgün (Akp Bozova Eski İlçe Başkanı)Bel-San YönetimiCuma Ağaç (Eski İl Başkanı)Süleyman Ergün (Akp Eyyübiye Eski İlçe Başkanı)Ahmet Başak (Akp Eski İl Bşk.Yardımcısı)Şanlıurfalı vatandaşlarım adına soruyorum; atanmış olduğunuz bu kişiler hangi vasıflara haizdirler ki o makamları işgal etmişler. Atamalarınız liyakat sistemine göre mi yapıldı, yoksa biat ve itaat kültürüne göre mi yapıldı? Atanan bu yöneticilerin şirketlerde aldıkları maaş ne kadar?Editör: Ahmet Şen