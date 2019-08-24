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Bu haber 24 Ağustos 2019 12:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Polise Havai Fişekle Saldıranlara Ev Hapsi Cezası Verildi

Polise havai fişekli saldırı düzenlediği öne sürülen 2’si çocuk 3 zanlı ile sosyal medyadan bölücü terör örgütü PKK propagandası yaptığı öne sürülen 2 zanlı, ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Polise Havai Fişekle Saldıranlara Ev Hapsi Cezası Verildi


Polise Havai Fişekle Saldıranlara Ev Hapsi Cezası Verildi



Polise havai fişekli saldırı düzenlediği öne sürülen 2’si çocuk 3 zanlı ile sosyal medyadan bölücü terör örgütü PKK propagandası yaptığı öne sürülen 2 zanlı, ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı 



 

Zanlılar Çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Tarafından Ev Hapsi Tedbiriyle Tutuksuz Yargılanmak Üzere Serbest Bırakıldı 

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Van, Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasından sonra bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının eylem yapma olasılığından dolayı mahallelerde devriye görevine başladı. Polis, devriye görevini yaparken zanlılar, polise havai fişeklerle saldırı düzenledi. Polis, saldırı düzenlediği öne sürülen şahısları kovalamaya başladı. Kovalama sonrası 2’si yaşı küçük 3 kişiyi yakaladı. Ayrıca olay yerinde kullanılmış ve kullanılmamış hava fişek ve rampa ele geçirildi.

Bu arada geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan PKK propagandası yaptığı öne sürülen şahıslara yönelik yapılan operasyonda firari olan iki zanlı da yakalandı. Yakalanan 5 zanlı ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
Polise Havai Fişekle Saldıranlara Ev Hapsi Cezası Verildi
Polise Havai Fişekle Saldıranlara Ev Hapsi Cezası Verildi
Polise havai fişekli saldırı düzenlediği öne sürülen 2’si çocuk 3 zanlı ile sosyal medyadan bölücü terör örgütü PKK propagandası yaptığı öne sürülen 2 zanlı, ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı
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