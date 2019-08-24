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Bu haber 24 Ağustos 2019 09:53:27 Tarihinde eklenmiştir.

Türkiye, Tarım Alanında Avrupa’nın Birinci Ülkesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Slovenya Tarım Orman ve Gıda Bakanı Aleksandra Pıvec ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Türkiye, tarım alanında Avrupa’nın birinci ülkesi. GSYH’deki tarımsal büyümede Avrupa’da birinci ve dünyada yedinciyiz” dedi.

Türkiye, Tarım Alanında Avrupa’nın Birinci Ülkesi

Türkiye, Tarım Alanında Avrupa’nın Birinci Ülkesi 


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Slovenya Tarım Orman ve Gıda Bakanı Aleksandra Pıvec ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Türkiye, tarım alanında Avrupa’nın birinci ülkesi. GSYH’deki tarımsal büyümede Avrupa’da birinci ve dünyada yedinciyiz” dedi.




 

Slovenya’yla İkili İlişkilere Çok Önem Veriyorum, Umarım Bunlar Kalıcı Olur 

Slovenya 57. Uluslararası Tarım ve Gıda Fuarı ve Bakanlar Zirvesi’ne katılmak üzere Slovenya’ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Slovenya Tarım Orman ve Gıda Bakanı Aleksandra Pıvec ile ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçti. Türkiye’nin tarım politikaları hakkında bilgi veren Bakan Pakdemirli, “Slovenya’yla ikili ilişkilere çok önem veriyorum, umarım bunlar kalıcı olur” dedi.




 

Tarım Ve Ormancılık Alanlarındaki Her Türlü İşbirliği Ve Tecrübe Paylaşımına Hazırız 

Bakan Pakdemirli, “Öyle görünüyor ki bu ilişkileri daha ileriye taşımak için ortak bir çaba gösteriyoruz. İki ülke arasındaki ticaret, özellikle de tarım ürünlerine dayalı ticaret hala çok zayıf. Şimdiye kadar iki kere bir araya geldik, konuştuk ve tarımsal ilişkileri daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, “Tarım ve ormancılık alanlarındaki her türlü işbirliği ve tecrübe paylaşımına hazırız. Kırsal kalkınma, aile çiftçiliği ve özellikle Genç Çiftçiler Projesi ile ilgili birçok konudan bahsettik ki bu, dünyadaki tüm ülkelerin ele aldığı bir mücadele konusu. Bu nedenle, gelecek için gıda güvenliğimizi tesis etmek veya sürdürmek için bu zorluklarla başa çıkmak için tekrar buluşmalıyız” açıklamasını yaptı.




 

19 Kasım’da Bu Konuları Yeniden Pekiştireceğiz 

Bakan Pakdemirli, açıklamasını şu şekilde tamamladı: 

“Türkiye, tarım alanında Avrupa’nın birinci ülkesi, GSYH’deki tarımsal büyümede Avrupa’da birinci ve dünyada yedinciyiz. Eğer, toprak kaynaklarımızı göz önünde bulundurursanız 17’nci sırada yer alırız. Bu da tüm zorlukların büyüklüğüne, zorlukların planlanmasına, zorlukların uygulanması yanında iyi bir şeyler yaptığımız anlamına geliyor. Birçok şeyi doğru olarak yapıyoruz gibi görünüyor. Bu bilgileri Slovenya ile paylaşmaktan da memnuniyet duyarım. Aynı zamanda, ortak projeler de yürütüyoruz. Gelecekte bu ilişkileri daha da güçlendireceğiz. 19 Kasım’a kadar uygulanacak bir hareket planına karar verdik ve 19 Kasım’da bu konuları yeniden pekiştireceğiz” ifadelerini kullandı. 


Editör: Ahmet Şen
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Türkiye, Tarım Alanında Avrupa’nın Birinci Ülkesi
Türkiye, Tarım Alanında Avrupa’nın Birinci Ülkesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Slovenya Tarım Orman ve Gıda Bakanı Aleksandra Pıvec ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Türkiye, tarım alanında Avrupa’nın birinci ülkesi. GSYH’deki tarımsal büyümede Avrupa’da birinci ve dünyada yedinciyiz” dedi.
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