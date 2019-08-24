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Bu haber 24 Ağustos 2019 08:46:52 Tarihinde eklenmiştir.

Göbeklitepe’de Balonlar Uçmaya Başladı

Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde kurulan Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüzün girişimleriyle, ilk etapta 2 adet Sıcak Hava Balonu test uçuşlarına Göbeklitepe’de başladı.

Göbeklitepe’de Balonlar Uçmaya Başladı

Göbeklitepe’de Balonlar Uçmaya Başladı

Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de ilk sıcak hava balonu havalandı. Bölgede uçuşların tamamen başlatılmasıyla birlikte balona binecekler, tarihi mekanın tamamını görebilecek bir rotada seyahat edecek. Her yıl birçok yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi mekan, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin ardından daha çok dikkati çekmeye başladı. Şanlıurfa'ya gelen ziyaretçilerin konaklama gün sayısını artırmak ve kentteki turistik ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Şanlıurfa Turizm Geliştirme AŞ çalışma başlattı. İlk olarak Harran ve Halfeti'de sıcak hava balonu uçuşlarının yapılması için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne yapılan başvurunun sonrasında yetkililer bölgeye gelerek inceleme yaptı.



 

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin sosyal medya hesabı üzerinden şunları paylaştı:

Göbeklitepe, Harran ve Halfeti; balon turizmiyle dahada şenlenecek! Valiliğimiz öncülüğünde kurulan Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüzün girişimleriyle, ilk etapta 2 adet Sıcak Hava Balonu test uçuşlarına Göbeklitepe’de başladı.









Editör: Ahmet Şen
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Göbeklitepe’de Balonlar Uçmaya Başladı
Göbeklitepe’de Balonlar Uçmaya Başladı
Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde kurulan Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüzün girişimleriyle, ilk etapta 2 adet Sıcak Hava Balonu test uçuşlarına Göbeklitepe’de başladı.
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