Ahmet Davutoğlu’nun Sakarya Buluşmasında Elektrikler Kesildi 

Elektrikler kesildi

Bugüne Kadar Yaşanmamış Bir Durum

Ahmet Davutoğlu’nun Sakarya Buluşmasında Elektrikler KesildiAhmet Davutoğlu’nun Sakarya buluşmasında elektrikler kesildi. Yaklaşık bir dakika boyunca elektrik kesintiye uğradı. Salon cep telefonlarıyla aydınlatıldı.Memleket buluşmalarında Ahmet Davutoğlu bu akşam Sakarya’daydı. Ahmet Davutoğlu’na Sakarya ziyaretinde Selçuk Özdağ, Nedim Yamalı, Selim Temurci, İhsan Özkes ve Ayhan Sefer Üstün gibi isimler eşlik etti.Ahmet Davutoğlu salona girdikten çok kısa bir süre sonra elektrikler kesildi. Kesinti haliyle salonda büyük şaşkınlık yarattı ancak yılgınlık yoktu. Davutoğlu’nun sevenleri salonu bir süre cep telefonlarıyla aydınlattı.Düğün salonu yetkilileriyse bugüne kadar bu türden bir elektrik kesintisiyle karşılaşmadıklarını belirtti.Editör: Ahmet Şen