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Bu haber 23 Ağustos 2019 23:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Kasık Ağrısı Şikayetiyle Geldi, Karnından 2 Kg'lık Ur Çıktı

Kasık Ağrısı Şikayetiyle Geldi, Karnından 2 Kg'lık Ur Çıktı

Kasık Ağrısı Şikayetiyle Geldi, Karnından 2 Kg'lık Ur Çıktı

Kasık Ağrısı Şikayetiyle Geldi, Karnından 2 Kg'lık Ur Çıktı  



Manisa’nın Salihli ilçesindeki özel bir hastaneye kasık ağrısı şikayetiyle başvuran kadının karnından 2 kilogram miyom çıktı. 




 

Meriçeli Tarafından Gerçekleştirilen Başarılı Operasyon İle Alındı. İki Gün Sonra Taburcu Oldu

 Edinilen bilgiye göre, 44 yaşındaki L.S. isimli kadın, kasık ağrısı şikayetiyle Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Damla Seyhun Meriçeli’ye müracaat etti. Yapılan tetkikler sonrasında L.S. isimli kadının karnında yaklaşık 2 kilogramağırlığında miyom (ur) tespit edildi. Kadının karnındaki miyom, Meriçeli tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon ile alındı. İki gün sonra taburcu olan kadın, sağlığına kavuştu. 




 

En Sık Olarak 35-40 Yaş Aralığında Görülen Miyomlar Genellikle Üreme Çağından Önce Ortaya Çıkmıyor 

Ameliyatın 2 saat sürdüğünü belirten Meriçeli, miyomlar ilgili şu bilgileri verdi: 

“Rahmin kas tabakasından kaynaklanan ve yine rahim içi ya da çevresinde görülen iyi huylu katı tümörlere miyom adı veriliyor. En sık olarak 35-40 yaş aralığında görülen miyomlar genellikle üreme çağından önce ortaya çıkmıyor çünkü oluşmalarındaki en önemli faktör kadınlık hormonu östrojen. Genel olarak adet döneminin aşırı kanamalı geçmesine neden olan miyomların geniş bir belirti yelpazesi bulunuyor.” 



Editör: Ahmet Şen
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