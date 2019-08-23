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Bu haber 23 Ağustos 2019 22:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da 11 Ziraat Odası Başkanından Pamuğa Sahip Çıkın Çağrısı

Şanlıurfa’da 11 Ziraat Odası Başkanından Pamuğa Sahip Çıkın Çağrısı

Şanlıurfa’da 11 Ziraat Odası Başkanından Pamuğa Sahip Çıkın Çağrısı

Şanlıurfa’da 11 Ziraat Odası Başkanından Pamuğa Sahip Çıkın Çağrısı

Pamuğun Başkenti Şanlıurfa’da 11 Ziraat Odası Başkanı Ortak açıklamada bulunarak, bu yıl pamuk çiftçisinin zarar görmemesi ve üretime devam edebilmesi için pamuk pirim desteklemesinin en az 1.25 TL olması gerektiği vurgulandı. Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Eyyüpoğlu, bölgede işsizliği önleyen, 10 kalemde devlete gelir sağlayan ve insanoğlu için önemli bir ürün olduğunu belirterek, pamuğa ve çiftçisine sahip çıkılması çağrısında bulundu.


 

Yetkili Tüm Kurumların Acil Önlemler Alması Gerekiyor

Şanlıurfa’da faaliyet gösteren 11 Ziraat Odası başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantı sonrası oda başkanları adına açıklamada bulunan Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, Fındık ve kuru üzüm çiftçisine verilen desteğin benzerinin Pamuk çiftçisine de verilmesi gerektiğinin altını çizerek, piyasanın ihtiyaç duyduğu pamuğu üretebilmek, ekonominin canlanmasına yardımcı olmak için pamuk destek priminin en az 1.25 TL olması gerektiğini söyledi.  Ayrıca dünya piyasalarında ABD ve Çin arasında yaşanan ticari rekabet nedeniyle ile mevcut piyasa şartlarında pamuk çiftçisinin zor durumda olduğunu belirtti. Eyyüpoğlu, Şanlıurfa’da 60 derece sıcaklıkta pamuk tarlalarında sulama yapan çiftçinin ayakta kalabilmesi ve emeğinin karşılığını alabilmesi için Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli başta olmak üzere yetkili tüm kurumların acil önlemler alması gerektiğine işaret etti.




 

Bir An Önce Önlem Alınması Gerekiyor

Türkiye pamuk ihtiyacının yaklaşık yüzde 50’sini karşılayan tarımın başkenti Şanlıurfa’da pamuk çiftçisinin hasat öncesi endişeli olduğunu kaydeden Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, başta pamuk fiyatının ve destekleme oranın artırılması ve ürünün piyasada değerli kılınması için bir an önce önlem alınması gerektiğini de söyledi.
Eyyüpoğlu açıklamasında şu sözlere yer verdi; “pamuğun ne denli önemli bir ürün olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Doğarken de ölürken de pamuğa sarılıyoruz, yani doğumdan ölüme pamuk insanoğlunun en başta gelen ihtiyaçlarından biri. Bunun dışında bölgemizde işsizliği önleyen en önemli ürün pamuktur. 10 kalemde devletimize önemli gelir sağlamakta ve tekstil sektörünün ham maddesi olarak giyecek ihtiyacımızı karşılamada en önemli ürün olduğunu hepimiz iyi biliyoruz.
 


 

Öncelik ABD ve Çin Pamuğunun Değil, Yerli Pamuğun Olmalı

Pamuk, tekstil sanayisinde de işsizliği önleyen önemli bir üründür. Bu yüzden pamuk üretiminin desteklemesinde daha özverili olunması gerekmektedir. Türkiye pamuk üreticisine en önemli destek ise öncelikle yerli pamuğun tercih edilmesiyle gerçekleşecektir. Ancak pamuk hasadımızın yaklaştığı şu günlerde ABD’den pamuk yüklü gemiler limanlara gelmeye başladı. Bu durum çiftçimizde pamuk ta düşük fiyat endişesi de yaratmakta ve bir sonraki yıl pamuk ekimi konusunda biz çiftçileri tereddütte düşürmektedir.




 

Pamuğa Destek Artmalı

Yıl boyunca 60 derece sıcaklığı bulan hava koşullarında çiftçimiz, sulama yaparak binbir emekle pamuk üretmektedir. Maalesef Pamuk tarımı için girdilerin 100/% oranında artması da maliyetleri yükseltmiş ve pamuk çiftçimiz geçen yıl çok zor bir yılı atlatmıştır. Aynı durum bu yıl da devam etmektedir. Girdilerin bu denli yüksek olması nedeniyle pamuk çiftçimiz de Fındık çiftçisine verilen önemi talep etmektedir. Şanlıurfalı Pamuk çiftçileri Fındık ürünün piyasa da daha değerli olması için devletimizin yapmış olduğu çalışmaların benzerini talep etmektedir.
 


 

Pamuk Pirim Desteği En Az 1.25 Tl Olmalı

60 derece sıcaklıkta sulama yaparak tarlasında çalışan çiftçimizin ürettiği pamuğun değerinin bilinmesi ve emeğine sahip çıkılması ile pamukta da dışa bağımlılıktan kurtulabiliriz. Bu sorunların çözümü için de pamuk pirim desteklemesinin en az 1.25 TL olması gerektiği görülmektedir. Pamuk üretiminde herhangi bir sorun yaşanmaması ve çiftçimizin ayakta kalabilmesi için bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli başta olmak üzere yetkili tüm kurumların acil önlemler alması gerektiğine inanıyorum.”





Editör: Ahmet Şen
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Şanlıurfa’da 11 Ziraat Odası Başkanından Pamuğa Sahip Çıkın Çağrısı
Şanlıurfa’da 11 Ziraat Odası Başkanından Pamuğa Sahip Çıkın Çağrısı
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