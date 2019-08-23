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Bu haber 23 Ağustos 2019 20:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Şarampole Yuvarlanan Otomobilden Dışarı Fırlayan Kadın Feci Şekilde Hayatını Kaybetti.

​Şarampole Yuvarlanan Otomobilden Dışarı Fırlayan Kadın Feci Şekilde Hayatını Kaybetti.

​Şarampole Yuvarlanan Otomobilden Dışarı Fırlayan Kadın Feci Şekilde Hayatını Kaybetti.

Şarampole Yuvarlanan Otomobilden Dışarı Fırlayan Kadın Feci Şekilde Hayatını Kaybetti. 




 

Olay Yerinde Hayatını Kaybeden Safiye Bakır’ın Cenazesi, Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Morguna Kaldırıldı 

Edinilen bilgilere göre, Abuzer B. idaresindeki 02 KC 006 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Şanlıurfa yol ayrımı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Safiye Bakır araçtan fırlayarak olay yerinde hayatını kaybederken sürücü ise yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Safiye Bakır’ın cenazesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
​Şarampole Yuvarlanan Otomobilden Dışarı Fırlayan Kadın Feci Şekilde Hayatını Kaybetti.
​Şarampole Yuvarlanan Otomobilden Dışarı Fırlayan Kadın Feci Şekilde Hayatını Kaybetti.
​Şarampole Yuvarlanan Otomobilden Dışarı Fırlayan Kadın Feci Şekilde Hayatını Kaybetti.
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