Şanlıurfa’da 4 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi

Olayla İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı

Şanlıurfa’da 4 Bin Kök Kenevir Ele GeçirildiŞanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde düzenlenen operasyonda 4 kilo 450 gram esrar ile 4 bin 198 kök kenevir ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda 4 kilo 450 gram esrar ile 4 bin 198 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.Editör: Ahmet Şen