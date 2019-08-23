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Bu haber 23 Ağustos 2019 18:08:12 Tarihinde eklenmiştir.

ŞUSKİ Şanlıurfa’yı Sussuzlukla Terbiye mi Ediyor

Şanlıurfa’nın bazı bölgeleri iki gündür sussuz. Sussuz bölgelerde yaşayan Peygamberler Şehri vatandaşı teyemmüm etmek için temiz toprak bulamıyor!

ŞUSKİ Şanlıurfa’yı Sussuzlukla Terbiye mi Ediyor

ŞUSKİ Şanlıurfa’yı Sussuzlukla Terbiye Etmeye mi Çalışıyor?

Şanlıurfa’nın bazı bölgeleri iki gündür sussuz. Sussuz bölgelerde yaşayan Peygamberler Şehri vatandaşı  namazını kılmadan önce abdest için temiz toprak bulamıyor ki teyemmüm edebilsin.

Abdestin bir çaresi olur da temizliğin ve insanların biyolojik olan su ihtiyacı ne olacak.

Tabiri caizse Çinli’lerin Uzayda Pamuk Ekmeye Çalıştığı veya yapay zekanın konuşulduğu bir dönemde Şuski; Urfa halkına Afrika şartlarını yaşatıyor. 




 

Tüm Bunlar Yetmezmiş Gibi Şuski; Faturasını Ödemeyenlerin Suları Kesilecek Diye Açıklama Yaptı


Tüm bunlar yetmezmiş gibi ŞUSKİ; faturasını ödemeyenlerin suları kesilecek diye açıklama yaptı


Türkiye’nin en büyük barajı Atatürk Barajı’nın bulunduğu bir ilde sussuzluk çekmek bilime ve mantığa aykırı bir durum. Sosyal medya üzerinden sessizliğini bozup sussuzluğunu dile getiren vatandaşlar ŞUSKİ’nin bu tutumuna adeta isyan ettiler. Haber Kanalımızı arayarak su kanallardan bir damla su bile akmadığını,sussuzluktan neredeyse dudaklarının çatladığını; evleri mikrop  götürdüğünü; teyemmüm edecek temiz toprak bulamadıklarını ifade edip yetkililerden bir an evvel su kesintisine bir çare aramasını söylediler. 


Şanlıurfa Haliliye Ahmet Yesevi Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar: “ sular dünden beri kesik; millet kuyrukta su ihtiyacını karşılıyor” şeklinde ifade ettiler:




 

Sosyal Medya Üzerinden Sussuzluk Sıkıntılarını Şu Şekilde Paylaştılar:

“Öncelikle Şanlıurfa halkının bu duruma düşmesine sebep olan başta Büyükşehir olmak üzere sıkışınca halkın içine dalıp millete Siz elinizden geleni yapın Biz elimizden geleni yaparız diyen Yalan söyleyenler bu fotoğraflar dikkatinizi çeksin diye değil elinizden geleni yapın diye paylaşıyoruz adamlar 3 günde şehir inşa ediyor Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ise üç gündür arızalı olan su borusunu yapamadı alkın hali perişan içme suyunu tankerlerle gönderiyorlar NOT BÜYÜKŞEHİR SEN HALA YAT”



Editör: Ahmet Şen

 
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