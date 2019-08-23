Siverek Sanayi ve Ticaret Odası’nın da Katıldığı TOBB’in  Ev Sahipliğinde Saik, Tüsaf, Stk Başkanları, Sektör Meclisi Üyeleri Ve Birçok İl ve İlçe Odaların Katılımıyla Yapıldı 

Siverek Sanayi ve Ticaret Odası’nın da Katıldığı TOBB’in Ev Sahipliğinde Saik, Tüsaf, Stk Başkanları, Sektör Meclisi Üyeleri Ve Birçok İl ve İlçe Odaların Katılımıyla YapıldıTOBB nin ev sahipliğinde SAİK, TÜSAF, STK Başkanları, Sektör Meclisi Üyeleri ve birçok İl ve ilçe odaların katılımıyla yapıldı.Siverek Sanayi ve Ticaret Odası’nı Sigorta Meslek Komitesi Başkanı Ferit Hasbay ve Adnan Akçiçek temsil etti.Bu Çalıştayın odamız adına ilk olmasının yanında Acente mesleğinin geleceği için birçok önemli ve etkili sonuçlarının olacağı kesindir.Çalıştay, sigorta sektörü temsilcileri ile kamu ve özel kesim temsilcilerini bir araya getirdi. Türkiye ve dünyadan alanında uzman konuşmacıların yer aldığı etkinlikte sektörü etkileyen gelişmelerin yanı sıra sektörün gelişimine ilişkin beklenti ve öneriler dİnlenerek çözüm odaklı kararlar alındı.Yeliz AKIN / Genel SekreterEditör: Ahmet Şen