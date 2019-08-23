Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 23 Ağustos 2019 17:06:02 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfalı'ların 'Acılı Günleri' Başladı

Türkiye’nin yemeklik pul biber ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Şanlıurfa'da, biber hasadının tamamlanmasıyla birlikte isot yapımına başlandı.

Şanlıurfalı'ların 'Acılı Günleri' Başladı

Urfalıların 'Acı' İle İmtihanı Başladı

Türkiye’nin yemeklik pul biber ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Şanlıurfa'da, biber hasadının tamamlanmasıyla birlikte isot yapımına başlandı. 

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi’nde oluşturulan alanda biberi isota dönüştürme serüveni başladı. Yakıcı sıcağın yanı sıra biberin acısının etkisiyle de mücadele eden isot üreticileri ve kadınlar, elle parçaladıkları biberi makineden geçirip örtülerin üzerinde kurumaya bırakıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan isot yapım çalışması saat 19.00’a kadar sürdürülüyor. Hem Urfa salçası hem de kuru biberin üretildiği alanda fiyatlar ise kalitesine göre 35 ile 45 lira arasında değişiyor. 

Sıcak havada isot kırma çalışması yapan Fikriye Yılmaz, “Sabah saat 09.00’da buraya geliyoruz. Şanlıurfa’da hava çok sıcaktır. Biz de bu sıcakta isot temizleme işini yapıyorum. İsot işi çok zordur. Günde 15 çuval isot temizlemesi yapıyoruz. İsotun çuvalını 2,5 lira ücretle yapıyoruz” dedi. 





 

“Mecburen Sıcağa Ve Acıya Katlanmak Zorundayız" 

İklim koşulları ve çiftçilerin masrafları artığından dolayı isotta bu yıl rekoltede düşüş olduğunu belirten Şanlıurfa İsot Üreticileri Kooperatif Başkanı Murat Mermer, “Şanlıurfa’da isot serüveni başladı. Bu yıl isot yapımına biraz geç başladık. İklim koşularından dolayı mağduruz, fazla yağış alması sebebiyle tarlalar çamur oldu. İsot geç ekildiği için hasadı da geç başladı. İsotun en büyük zorluğu sıcak havada yapılıyor olmasıdır. Sıcak da olmasa isot elde edilemez. Mecburen sıcağa ve acıya katlanmak zorundayız. İsotta bu yıl rekoltede düşüş var. Üreticinin masrafları çok olduğu için bir azalma oldu. Çiftçilerin bu etkisi bize de yansıdı. Biber şu an 2,5 liradır. İsotun yapım aşamaları, ilk gün işçiler isotu kırar. İsot bir gün boyunca sergide serilir, Terletme, kurutma gibi aşamalardan geçildikten sonra pul biber haline gelir. İsotun üç aşaması var. Temizleme, terletme ve işlemedir. Birinci isot Urfa biberi 35 ile 45 lira arasında değişiyor. 400-500 kişi bu alanda isot çalışması yapıyor. Bizim yer olarak ciddi sıkıntılarımız var. Bize yeni yerlerin tahsis edilmesi gerekiyor. İsotun daha hijyenik daha güzel alanlarda yapmak gerekiyor. Hedefimiz halka daha iyi isot sunmaktır” diye konuştu.



Editör: Ahmet Şen

 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Şanlıurfalı'ların 'Acılı Günleri' Başladı
Şanlıurfalı'ların 'Acılı Günleri' Başladı
Türkiye’nin yemeklik pul biber ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Şanlıurfa'da, biber hasadının tamamlanmasıyla birlikte isot yapımına başlandı.
​Hz. Süleyman’ın Kızı Yakalandı
​Hz. Süleyman’ın Kızı Yakalandı
Hz. Süleyman'ın kızı olduğunu ileri sürüp psikolojik rahatsızlığı bulunanlara kendi kanını içirerek 13 milyon TL’lik dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kadın, Sakarya’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyona yakalandı.
Şanlıurfasporlu Futbolcular Urfa'ya Gelmiyorlar
Şanlıurfasporlu Futbolcular Urfa'ya Gelmiyorlar
Şanlıurfasporlu futbolcular Urfa'ya Gelmiyorlar
Eski Eşi Tarafından Kızı Önünde Boğazından Bıçaklanan Emine Bulut'un Son Görüntüsü Ortaya Çıktı: Ölmek İstemiyorum
Eski Eşi Tarafından Kızı Önünde Boğazından Bıçaklanan Emine Bulut'un Son Görüntüsü Ortaya Çıktı: Ölmek İstemiyorum
Kırıkkale'de eski eşi tarafından boğazından bıçaklanan Emine Bulut'un "Ben ölmek istemiyorum" demesi ve yanında bulunan 10 yaşındaki kızının "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı anlar ortaya çıktı.
​İzmir’de FETÖ Baskınları: 14 Gözaltı
​İzmir’de FETÖ Baskınları: 14 Gözaltı
İzmir’de FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün hücre evlerine yapılan baskınlarda 14 kişi yakalandı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sonbahar’da Toplu Taşıma Araçlarında Klima Denetimi Yaptı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sonbahar’da Toplu Taşıma Araçlarında Klima Denetimi Yaptı
Sonbahar’a günler kala Türkiye'nin en sıcak ili Şanlıurfa'da, Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, şehir içi ulaşım araçlarında klima denetimlerini sürdürüyor.
Şanlıurfa’da Bir Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 4 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa’da Bir Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 4 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa’da Bir Otomobilin Bagajında Tehlikeli Yolculuk
Şanlıurfa’da Bir Otomobilin Bagajında Tehlikeli Yolculuk
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde seyir halindeki otomobilin bagajında çocukların yolculuğunu görenler şaşırdı.
4. Kattan Beton Zemine Düşen Çocuğun Durumu Ağır
4. Kattan Beton Zemine Düşen Çocuğun Durumu Ağır
Firas isimli 2,5 yaşındaki bir çocuk, apartmanın dördüncü katından düştü. Beton zemine düşen çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Harran Belediye Başkanı Özyavuz Kadınları Unutmadı
Harran Belediye Başkanı Özyavuz Kadınları Unutmadı
Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz’un talimatlarıyla Harran Kuleli Saat Meydanının Karşındaki parkta “mescit, umumi tuvalet, çocuk bakım ve emzirme odası” yapıldı.
​Kafası Balkon Demirine Sıkışan Çocuk Kurtarıldı
​Kafası Balkon Demirine Sıkışan Çocuk Kurtarıldı
Adıyaman'da kafası balkon demirlerinin arasına sıkışan çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
​Kremlin: “Putin İle Erdoğan Önümüzdeki Günlerde Suriye’yi Görüşebilir”
​Kremlin: “Putin İle Erdoğan Önümüzdeki Günlerde Suriye’yi Görüşebilir”
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önümüzdeki günlerde Suriye’yi görüşebileceğini söyledi.
Dicle Elektrik Şanlıurfa’daki Muhtar Ziyaretlerini Sürdürüyor
Dicle Elektrik Şanlıurfa’daki Muhtar Ziyaretlerini Sürdürüyor
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül'den Şanlıurfa Gençliğine Davet
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül'den Şanlıurfa Gençliğine Davet
​Hz. Süleyman’ın Kızı Yakalandı
​Hz. Süleyman’ın Kızı Yakalandı
Şanlıurfasporlu Futbolcular Urfa'ya Gelmiyorlar
Şanlıurfasporlu Futbolcular Urfa'ya Gelmiyorlar
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:14
Güneş
05:41
Öğle
12:33
İkindi
16:15
Akşam
19:15
Yatsı
20:36
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿