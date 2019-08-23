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Bu haber 23 Ağustos 2019 16:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Dicle Elektrik Şanlıurfa’daki Muhtar Ziyaretlerini Sürdürüyor

Hizmet kalitesini artırmak için çalışan Dicle Elektrik, halkın şikayet ve beklentilerini daha sağlıklı belirlemek ve yatırım planlarını buna göre gerçekleştirebilmek için Şanlıurfa’da muhtar ziyaretlerini sürdürüyor.

Dicle Elektrik Şanlıurfa’daki Muhtar Ziyaretlerini Sürdürüyor

Dicle Elektrik Şanlıurfa’daki Muhtar Ziyaretlerini Sürdürüyor

Hizmet kalitesini artırmak için çalışan Dicle Elektrik, halkın şikayet ve beklentilerini daha sağlıklı belirlemek ve yatırım planlarını buna göre gerçekleştirebilmek için Şanlıurfa’da muhtar ziyaretlerini sürdürüyor. 

Şirket yetkilileri bu kez de merkez Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerine bağlı mahalle muhtarlarını ziyaret etti.




 

Dicle Elektrik Yetkilileri, Zaman Aman Muhtarlarla Mahalleleri Dolaşırken, Vatandaşlarla Da Görüştü Notlar Aldı

Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdür Yardımcısı Rıfat Volkan Arpacı ziyaretlerini kırsal arıza sorumlusu Mehmet Yılmaz ile birlikte gerçekleştirdi. Halliye’nin Devteyşti Mahalle Muhtarı Tahir Kına, Karaköprü’nün Şahin Mahalle Muhtarı Nasrettin Kına, Tülmen Mahalle Muhtarı Cemal Rastgeldi, Korukezen Mahalle Muhtarı Mehmet Çiftçi, Büyükkargılı Mahalle Muhtarı Osman Kılınç, Kırkpınar Mahalle Muhtarı Mehmet Parmaksız, Eyyübiye’nin Yeni Mahalle Muhtarı Hüseyyin Korkmaz ve Kadıoğlu Mahalle Muhtarı Mehmet Küçük ile yapılan görüşmelerde halkın istek, şikayet ve önerileri dinlendi. Dicle Elektrik yetkilileri, zaman aman muhtarlarla mahalleleri dolaşırken, vatandaşlarla da görüştü notlar aldı.




 

Yatırımlara Olumlu Etki Ediyor


Dicle Elektrik olarak bu ziyaretlere devam edeceklerini belirten İl Müdür Yardımcısı Arpacı, muhtarların bazılarının güç artışı, bazıları ise bakım onarım ve aydınlatma talebinin olduğunu belirti. Yapılan ziyaretlerle ilgili konuşan Rıfat Volkan Arpacı, ‘’Tüketicilere en iyi nasıl hizmet edebileceğimizin arayışı içindeyiz. Şirket olarak her zaman muhtarlarla irtibat halinde olduk. İster merkezde ister de kırsalda olsun muhtarlarımızı ziyaret ediyoruz, mahalle halkının şikayet ve taleplerini onların aracılığıyla dinliyoruz. Saha yatırımlarımız için muhtar ziyaretlerimiz oldukça önemli. Bu görüşmelerin yatırımlarda olumlu etkileri oluyor’’ dedi.




Editör: Ahmet Şen
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Dicle Elektrik Şanlıurfa’daki Muhtar Ziyaretlerini Sürdürüyor
Dicle Elektrik Şanlıurfa’daki Muhtar Ziyaretlerini Sürdürüyor
Hizmet kalitesini artırmak için çalışan Dicle Elektrik, halkın şikayet ve beklentilerini daha sağlıklı belirlemek ve yatırım planlarını buna göre gerçekleştirebilmek için Şanlıurfa’da muhtar ziyaretlerini sürdürüyor.
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