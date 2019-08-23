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Bu haber 23 Ağustos 2019 15:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül'den Şanlıurfa Gençliğine Davet

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül: Bu Topraklarda Şahadeti Göze Alırsanız Sağ Kalırsınız

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül'den Şanlıurfa Gençliğine Davet

Başkan Beyazgül'den Şanlıurfa Gençliğine Davet

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek "Ahlat ve Malazgirt Anadolu'nu Fethi 1071 Anma" törenleri bu yıl büyük bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. 

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Okçular Vakfı tarafından 23-26 Ağustos tarihlerinde Muş'un Malazgit, Bitlis'in Ahlat ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilecek etkinliklere Büyükşehir Belediye Başkan Zeynel Abidin Beyazgül Şanlıurfalı gençleri de davet etti.




 

Şanlıurfa Gençliğini 23-26 Ağustos Tarihlerinde Gerçekleştirilecek "Ahlat Ve Malazgirt Anadolu'nu Fethi 1071 Anma" Törenleri'ne Davet Etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti Şanlıurfa Gençlik Kolları ile birlikte organize ettiği 18-35 yaş arası Gençlik Futbol Turnuvası öncesinde gençlerle bir araya gelen Başkan Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç ile birlikte yaptığı açıklamada Şanlıurfa gençliğini 23-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek "Ahlat ve Malazgirt Anadolu'nu Fethi 1071 Anma" Törenleri'ne davet etti.




 

Beyazgül: Bu Topraklarda Şahadeti Göze Alırsanız Sağ Kalırsınız


Anadolu topraklarının dünya açısından önemine değinen Başkan Beyazgül, "Anadolu topraklarına 1071 yılında Komutan Alparslan öncülüğünde girilmiştir. Komutan Alparslan Anadolu topraklarına girmek istediğinde kefenini başına sarık olarak takıp girmiştir. Bizlere bu hareketiyle şunu anlatmak istiyor; bu topraklarda güçlü olur ve şahadeti göze alırsanız sağ kalırsınız bu nedenle Malazgirt Zaferi bizler için çok önemlidir. Bu değeri gençlerimize anlatmalı hissettirmeliyiz. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla düzenlenecek olan Malazgirt Zaferi etkinliklerine tüm Şanlıurfa gençliğini davet ediyorum. Bizlerin üzerinde yaşadığı Anadolu toprakları dünyanın en kıymetli topraklarıdır. 3 tarafı denizlerle çevrili, Fırat ve Dicle nehirlerine ev sahipliği yapan, kültürel anlamda dünyanın en zengin topraklarıdır. Üstünde yaşadığımız topraklarda güçlü olmamız gerektiğini biliyoruz. Gençlerimizi de bu bilinçle yetiştirmeliyiz. Anadolu topraklarında yaşayan tüm insanlarımız ile bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız birlikte büyük Türkiye olacağız" dedi.  






Editör: Ahmet Şen

 
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