Şanlıurfasporlu futbolcular Urfa'ya Gelmiyorlar

Sayın Valimiz Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeynel Abidin Beyazgül Lütfen Bu Duruma El Atsınlar

Şanlıurfasporlu futbolcular Urfa'ya GelmiyorlarKulüp başkanı Mehmet Yılmazın verdiği çekleri benim imzam değil diyerek inkar etmesinin ardından yine bu çeklere karşılık futbolculara parça parça nakit ödeme yaparak hem çekin kendine ait olduğunu kabul eden hem de futbolcuları kampta tutan Mehmet Yılmaz daha ilk çekin tam tutarını futbolculara ödeyemeyince Urfasporlu futbolcular Yasin Davuş, Fevzi Özkan, Sercan Kaya, Ömer Bozan, Mehmet Taşcı, Onur Demir ve Halil Koçer bugün Urfa'ya gelmeyecekler.Dün dernekler masasının kulübü gelerek denetleme yapması, istifa eden yöneticileride kulübe getirdi.Daha önce kendi ağızlarından istifa ettiklerini açıklayan Reşit Karakaş, Mehmet Kolbudak, Mahmut Kılıç ve eski futbolcu Mutlu Yılmaz kulüp tesislerinde basına poz vererek biz istifa etmedik burdayız mesajı vermişlerdi.Şimdi ,bugün futbolcuların Urfa'ya gelmemesine bu yöneticilerin nasıl bir çözüm bulacağı merak konusu.Ligin başlamasına bir hafta kala futbolcuların Urfa'ya gelmemesi ciddi anlamda kulübün nasıl bir başı boşluk ıçinde olduğunu gözler önüne serdiğini belirten Urfaspor taraftarları; “Sayın Valimiz Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeynel Abidin Beyazgül lütfen bu duruma el atsınlar; yoksa bu kulüp yok olup gidecek . Mehmet Yılmaz ve ekibi görevden alınsın kimse Şanlıurfasporun üstünde değildir” diyerek tepkilerini dile getirdiler.Editör: Ahmet Şen