Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 23 Ağustos 2019 14:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Hz. Süleyman’ın Kızı Yakalandı

Hz. Süleyman'ın kızı olduğunu ileri sürüp psikolojik rahatsızlığı bulunanlara kendi kanını içirerek 13 milyon TL’lik dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kadın, Sakarya’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyona yakalandı.

​Hz. Süleyman’ın Kızı Yakalandı

Hz. Süleyman’ın Kızı Yakalandı

Hz. Süleyman'ın kızı olduğunu ileri sürüp psikolojik rahatsızlığı bulunanlara kendi kanını içirerek 13 milyon TL’lik dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kadın, Sakarya’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyona yakalandı.

3 gün önce Eskişehir Tepebaşı İlçesi Keskin Mahallesi'nde bulunan 10 dönümlük bir arazi içindeki çiftlik evinin dergah adıyla kullanıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri inceleme başlattı.

İncelemede çiftlik evinin 49 yaşındaki S.G. ve 24 yaşındaki avukat oğlu S.H.G.  tarafından psikolojik rahatsızlıkları bulunan insanları sözde tedavi etmek amacıyla kullanıldığı ve şahısların buradan haksız kazanç elde ettiklerini belirledi.
Tespit sonrası jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden S.H.G. ve S.D. tutuklanırken S.G. ise yakalanamadı.


 

‘13 Milyon Tl'lik Vurgun Yaptı’

İlk operasyon sonrası takibi sürdüren jandarma ekipleri S.G.’nin Sakarya’nın Arifiye ilçesinde olduğu belirlendi. Tespit sonrasında Arifiye ilçe Jandarma karakol Komutanlığı ekipleri ve İl Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) ekiplerince dün düzenlenen operasyonda S.G. isimli şahıs gözaltına alındı.


Tedavi adlı altında etkisi aldığı şahıslardan 13 milyon TL'lik vurgun yaptığı iddia edilen S.G., Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri sonrası sevk edilen adli mercilerce tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevine gönderildi.



Editör: Ahmet Şen

 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Hz. Süleyman’ın Kızı Yakalandı
​Hz. Süleyman’ın Kızı Yakalandı
Hz. Süleyman'ın kızı olduğunu ileri sürüp psikolojik rahatsızlığı bulunanlara kendi kanını içirerek 13 milyon TL’lik dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kadın, Sakarya’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyona yakalandı.
Şanlıurfasporlu Futbolcular Urfa'ya Gelmiyorlar
Şanlıurfasporlu Futbolcular Urfa'ya Gelmiyorlar
Şanlıurfasporlu futbolcular Urfa'ya Gelmiyorlar
Eski Eşi Tarafından Kızı Önünde Boğazından Bıçaklanan Emine Bulut'un Son Görüntüsü Ortaya Çıktı: Ölmek İstemiyorum
Eski Eşi Tarafından Kızı Önünde Boğazından Bıçaklanan Emine Bulut'un Son Görüntüsü Ortaya Çıktı: Ölmek İstemiyorum
Kırıkkale'de eski eşi tarafından boğazından bıçaklanan Emine Bulut'un "Ben ölmek istemiyorum" demesi ve yanında bulunan 10 yaşındaki kızının "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı anlar ortaya çıktı.
​İzmir’de FETÖ Baskınları: 14 Gözaltı
​İzmir’de FETÖ Baskınları: 14 Gözaltı
İzmir’de FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün hücre evlerine yapılan baskınlarda 14 kişi yakalandı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sonbahar’da Toplu Taşıma Araçlarında Klima Denetimi Yaptı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sonbahar’da Toplu Taşıma Araçlarında Klima Denetimi Yaptı
Sonbahar’a günler kala Türkiye'nin en sıcak ili Şanlıurfa'da, Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, şehir içi ulaşım araçlarında klima denetimlerini sürdürüyor.
Şanlıurfa’da Bir Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 4 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa’da Bir Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 4 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa’da Bir Otomobilin Bagajında Tehlikeli Yolculuk
Şanlıurfa’da Bir Otomobilin Bagajında Tehlikeli Yolculuk
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde seyir halindeki otomobilin bagajında çocukların yolculuğunu görenler şaşırdı.
4. Kattan Beton Zemine Düşen Çocuğun Durumu Ağır
4. Kattan Beton Zemine Düşen Çocuğun Durumu Ağır
Firas isimli 2,5 yaşındaki bir çocuk, apartmanın dördüncü katından düştü. Beton zemine düşen çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Harran Belediye Başkanı Özyavuz Kadınları Unutmadı
Harran Belediye Başkanı Özyavuz Kadınları Unutmadı
Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz’un talimatlarıyla Harran Kuleli Saat Meydanının Karşındaki parkta “mescit, umumi tuvalet, çocuk bakım ve emzirme odası” yapıldı.
​Kafası Balkon Demirine Sıkışan Çocuk Kurtarıldı
​Kafası Balkon Demirine Sıkışan Çocuk Kurtarıldı
Adıyaman'da kafası balkon demirlerinin arasına sıkışan çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
​Kremlin: “Putin İle Erdoğan Önümüzdeki Günlerde Suriye’yi Görüşebilir”
​Kremlin: “Putin İle Erdoğan Önümüzdeki Günlerde Suriye’yi Görüşebilir”
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önümüzdeki günlerde Suriye’yi görüşebileceğini söyledi.
Uzaklaştırma Kararı Olan Koca Karısını Öldürdü, Ardından Polise Teslim Oldu
Uzaklaştırma Kararı Olan Koca Karısını Öldürdü, Ardından Polise Teslim Oldu
Evden uzaklaştırma kararı olan bir kişi, eve giderek karısını bıçaklayarak öldürdü. Zanlı, daha sonra gittiği annesinin evinden polisi arayarak teslim oldu.
Dicle Elektrik Şanlıurfa’daki Muhtar Ziyaretlerini Sürdürüyor
Dicle Elektrik Şanlıurfa’daki Muhtar Ziyaretlerini Sürdürüyor
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül'den Şanlıurfa Gençliğine Davet
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül'den Şanlıurfa Gençliğine Davet
​Hz. Süleyman’ın Kızı Yakalandı
​Hz. Süleyman’ın Kızı Yakalandı
Şanlıurfasporlu Futbolcular Urfa'ya Gelmiyorlar
Şanlıurfasporlu Futbolcular Urfa'ya Gelmiyorlar
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:14
Güneş
05:41
Öğle
12:33
İkindi
16:15
Akşam
19:15
Yatsı
20:36
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿