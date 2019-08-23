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Bu haber 23 Ağustos 2019 13:33:12 Tarihinde eklenmiştir.

Eski Eşi Tarafından Kızı Önünde Boğazından Bıçaklanan Emine Bulut'un Son Görüntüsü Ortaya Çıktı: Ölmek İstemiyorum

Kırıkkale'de eski eşi tarafından boğazından bıçaklanan Emine Bulut'un "Ben ölmek istemiyorum" demesi ve yanında bulunan 10 yaşındaki kızının "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı anlar ortaya çıktı.

Eski Eşi Tarafından Kızı Önünde Boğazından Bıçaklanan Emine Bulut'un Son Görüntüsü Ortaya Çıktı: Ölmek İstemiyorum

Eski Eşi Tarafından Kızı Önünde Boğazından Bıçaklanan Emine Bulut'un Son Görüntüsü Ortaya Çıktı: Ölmek İstemiyorum!

Kırıkkale'de eski eşi tarafından boğazından bıçaklanan Emine Bulut'un "Ben ölmek istemiyorum" demesi ve yanında bulunan 10 yaşındaki kızının "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı anlar ortaya çıktı.

Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran (43) tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un (38), hastanede ölmeden önce olay yerinde çekilen son görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntüde Emine Bulut, "Ben ölmek istemiyorum" derken, yanında bulunan 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı görüldü. Sosyal medya kullanıcılar cani Baran'a tepki göstererek Türkiye'deki kadın cinayetlerine dikkat çekti.

Olay, 18 Ağustos'ta Menderes Caddesi'ndeki kafede meydana geldi. Fedai Baran, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut ve kızı F.B.B. ile kafede buluştu. Fedai Baran ile Emine Bulut, arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Fedai Baran, yanındaki bıçakla eski eşini, kızının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.



 

Hastanede Yaşamını Yitirdi

Emine Bulut kanlar içinde kalırken, Fedai Baran taksiye binerek kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.



 

"Hakaret Edince Sinirlenip Bıçakla Vurdum"

Fedai Baran, olayın ardından Bahşılı ilçesinde gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Fedai Baran, mahkemedeki ifadesinde, "Çocuğumun velayeti konusunda konuşurken bana hakaret edince sinirlenip yanımda gezdirdiğim bıçakla vurdum" dedi. Fedai Baran, tutuklanarak cezaevine gönderildi.




 

"Ben Ölmek İstemiyorum"

Emine Bulut'un olayın hemen ardından olay yerinde çekilen görüntüsü ortaya çıktı. Fedai Baran'ın eski eşini bıçakladıktan saniyeler sonra çekilen görüntüde kanlar içinde olan ve ayakta durmakta zorlanan Emine Bulut'un "Ben ölmek istemiyorum" diyerek feryat ettiği görüldü. Kızı F.B.B.'nin ise "Anne lütfen ölme" diyerek, annesinin başını tutması ve ağlaması görüntüye yansıdı.






Editör: Ahmet Şen
 
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Asayiş
Eski Eşi Tarafından Kızı Önünde Boğazından Bıçaklanan Emine Bulut'un Son Görüntüsü Ortaya Çıktı: Ölmek İstemiyorum
Eski Eşi Tarafından Kızı Önünde Boğazından Bıçaklanan Emine Bulut'un Son Görüntüsü Ortaya Çıktı: Ölmek İstemiyorum
Kırıkkale'de eski eşi tarafından boğazından bıçaklanan Emine Bulut'un "Ben ölmek istemiyorum" demesi ve yanında bulunan 10 yaşındaki kızının "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı anlar ortaya çıktı.
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