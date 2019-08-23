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Bu haber 23 Ağustos 2019 12:06:45 Tarihinde eklenmiştir.

Şasemkom Dernek Başkanı Faruk Akbaş /Adalet Herkese Eşit Uygulanmalıdır dedi

Şanlıurfa Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ŞASEMKOM) Başkanı Faruk Akbaş, Kayyum atanan 3 Belediye hakkında şunları kaydetti:

Şasemkom Dernek Başkanı Faruk Akbaş /Adalet Herkese Eşit Uygulanmalıdır dedi

Şasemkom Dernek Başkanı Faruk Akbaş /Adalet Herkese Eşit Uygulanmalıdır dedi


Şanlıurfa Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ŞASEMKOM) Başkanı Faruk Akbaş, Kayyum atanan 3 Belediye hakkında şunları kaydetti:



 

Bekledim herkes düşüncelerini özgürce ifade etsin diye...

Üç belediye başkanı görevden alındı. Eğer gerçekten teröre destek vermişlerse (benim de görüşüme göre, vermiş olmaları kuvvetle muhtemeldir) alınmaları gereklidir.

Ama unutmayınız ki; adalet herkese eşit uygulanmalıdır. Türkiyede Ak Parti’nin,CHP ve MHP'nin yüzlerce belediye başkanından yolsuzluklara bulaşmış,her türlü haltı işlemiş onlarca belediye başkanı var. 




 

İşte O Zaman Bu Görevden Alınmalar Halkta Karşılık Bulurdu

Tüyü bitmemiş yetimin malını zimmetine geçiren üç beş tanesinin de kellesini alaydık keşke... 

İşte o zaman bu görevden alınmalar halkta karşılık bulurdu.




Editör: Ahmet Şen

 
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