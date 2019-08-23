Şasemkom Dernek Başkanı Faruk Akbaş /Adalet Herkese Eşit Uygulanmalıdır dedi
Şanlıurfa Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ŞASEMKOM) Başkanı Faruk Akbaş, Kayyum atanan 3 Belediye hakkında şunları kaydetti:
Bekledim herkes düşüncelerini özgürce ifade etsin diye...Üç belediye başkanı görevden alındı. Eğer gerçekten teröre destek vermişlerse (benim de görüşüme göre, vermiş olmaları kuvvetle muhtemeldir) alınmaları gereklidir.
Ama unutmayınız ki; adalet herkese eşit uygulanmalıdır. Türkiyede Ak Parti’nin,CHP ve MHP'nin yüzlerce belediye başkanından yolsuzluklara bulaşmış,her türlü haltı işlemiş onlarca belediye başkanı var.
İşte O Zaman Bu Görevden Alınmalar Halkta Karşılık BulurduTüyü bitmemiş yetimin malını zimmetine geçiren üç beş tanesinin de kellesini alaydık keşke...
İşte o zaman bu görevden alınmalar halkta karşılık bulurdu.
Editör: Ahmet Şen
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