Şasemkom Dernek Başkanı Faruk Akbaş /Adalet Herkese Eşit Uygulanmalıdır dedi

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İşte O Zaman Bu Görevden Alınmalar Halkta Karşılık Bulurdu

Şasemkom Dernek Başkanı Faruk Akbaş /Adalet Herkese Eşit Uygulanmalıdır dediŞanlıurfa Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ŞASEMKOM) Başkanı Faruk Akbaş, Kayyum atanan 3 Belediye hakkında şunları kaydetti:Üç belediye başkanı görevden alındı. Eğer gerçekten teröre destek vermişlerse (benim de görüşüme göre, vermiş olmaları kuvvetle muhtemeldir) alınmaları gereklidir.Ama unutmayınız ki; adalet herkese eşit uygulanmalıdır. Türkiyede Ak Parti’nin,CHP ve MHP'nin yüzlerce belediye başkanından yolsuzluklara bulaşmış,her türlü haltı işlemiş onlarca belediye başkanı var.Tüyü bitmemiş yetimin malını zimmetine geçiren üç beş tanesinin de kellesini alaydık keşke...İşte o zaman bu görevden alınmalar halkta karşılık bulurdu.Editör: Ahmet Şen