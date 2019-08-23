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Bu haber 23 Ağustos 2019 11:01:21 Tarihinde eklenmiştir.

Milletvekili Mahmut Tanal Sordu / Neden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfaspor’a Sponsor Olmuyor?

Mahmut Tanal / Ankaragücü’ne Ankara Büyükşehir Belediyesi Sponsor Oldu Neden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfaspor’a Sponsor Olmuyor?

Milletvekili Mahmut Tanal Sordu / Neden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfaspor’a Sponsor Olmuyor?

Ankaragücü’ne Ankara Büyükşehir Belediyesi Sponsor Oldu Neden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfaspor’a Sponsor Olmuyor?

"Ankaragücü’ne Ankara Büyükşehir Belediyesi Sponsor Oluyor da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi neden Şanlıurfaspor’a sponsor olmuyor? Atina’da konuk olduğu Yunanistan'ın AEK takımını 3-1 yenerek büyük bir zafere imza atan Trabzonspor’u canı gönülden kutluyorum. Trabzonspor’un başarısına, arkasındaki desteğe imrenerek bakıyorum. Sahipsiz bırakılan Şanlıurfaspor’un içine düştüğü duruma ise üzülüyorum" dedi CHP’li Milletvekili Avukat Mahmut Tanal.



 

İşte Ankaragücü’nün Reklamlı Yeni Forma ve Şortları:



Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Ankaragücü’nün mevzuatlar çerçevesinde maddi olarak destekleneceğini bildirdi.



 

Ankaragücü’ne Ankara Büyükşehir Belediyesi Sponsor Oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Ankaragücü’nün mevzuatlar çerçevesinde maddi olarak destekleneceğini bildirdi.

Gültekin VİRALSPOR’a yaptığı açıklamada, Ankaragücü’nün bugün Konyaspor maçına Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bilgisi dahilinde, göğüste “Ankara Büyükşehir/ANFA)”, omuzda “ANKET”, şortta ise “ANFA GÜVENLİK” şirketlerinin reklamlarıyla çıkacağını söyledi.

Gültekin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim öncesi Ankaragücü’ne destek sözü verdiğini hatırlatarak, “Bu sözler, mevzuatlar çerçevesince Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketler üzerinden yerine getirilecek. Kentimizin hafızası ve markası Ankaragücü’ne kalıcı gelir sağlamak ve alt yapıyı güçlendirerek gençlerimizi spora kazandırmak için görüşmeler sürdürülüyor” dedi.




 

Mahmut Tanal Kimdir? 

24. dönemden itibaren CHP İstanbul Milletvekilliği yapan Mahmut Tanal TBMM'de yaşanan terör eylemi girişiminin ardından gündeme geldi. Peki kimdir Mahmut Tanal, aslen nereli, kaç yaşında?
Mahmut Tanal dün TBMM'de yaşanan olayın ardından dikkatleri üzerine çekti. Dün TBMM'de kadın iki kişinin, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile randevuları olduğunu söyleyerek, Meclis'e girmek istediği öğrenildi. TBMM Güvenlik Kaynakları'ndan edinilen bilgiye göre yakalananların isimlerinin daha önce Mahmut Tanal'ın ofisi tarafından Meclis protokolüne bildirildiği belirlendi. Söz konusu kişilerin DHKP-C ile bağlantılı oldukları belirlendi. Yaşananların ardından Mahmut Tanal'ın hayatından merak edilenler haberimizde...


Mahmut Tanal kimdir? sorusu  TBMM'deki terör eylemi girişimi ile birlikte gündeme geldi. Saat 14.50’de TBMM Dikmen Kapısı’na gelen biri kadın iki kişinin, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile randevuları olduğunu söyleyerek, Meclis'e girmek istediği öğrenildi. TBMM Güvenlik Kaynakları'ndan edinilen bilgiye göre yakalananların isimlerinin daha önce Mahmut Tanal'ın ofisi tarafından Meclis protokolüne bildirildiği belirlendi. Söz konusu kişilerin DHKP-C ile bağlantılı oldukları belirlendi. Yaşananların ardından Mahmut Tanal'ın hayatından merak edilenler..
 

 

Mahmut Tanal Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde Dünyaya Geldi

Mahmut Tanal 1961 yılında Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde dünyaya geldi.

Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

İstanbul Barosuna kayıtlı avukat, TBB Delegelik görevini ifa etti. Serbest avukat olarak çalıştı. Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Ceza Hukukçuları Derneği, Türk Hukuk Kurumu Derneği ve Tüketiciyi Koruma Derneği üyeliklerinde bulundu.

24, 25. 26. ve 27. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Aile Bütünlüğünün Korunması Araştırma Komisyonu Üyeliği ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu.
Orta düzeyde Almanca bilen Tanal, bekâr ve 2 çocuk babasıdır.





Editör: Ahmet Şen



 
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