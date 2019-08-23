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Bu haber 23 Ağustos 2019 08:52:35 Tarihinde eklenmiştir.

​İzmir’de FETÖ Baskınları: 14 Gözaltı

İzmir’de FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün hücre evlerine yapılan baskınlarda 14 kişi yakalandı.

​İzmir’de FETÖ Baskınları: 14 Gözaltı

İzmir’de FETÖ Baskınları: 14 Gözaltı

İzmir’de FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün hücre evlerine yapılan baskınlarda 14 kişi yakalandı. 



 

Kentte 19 Adrese Eş Zamanlı Operasyon Düzenlendi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ ile ilgili yeni bir operasyonun talimatını verdi. Bu kapsamda, FETÖ terör örgütü mensuplarınca hücre evi olarak kullanılan adreslere İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Kentte 19 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 'ByLock' ve çeşitli soruşturma dosyalarından aranan ve halen aktif olarak örgüt yapılanmasında bulundukları tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı. 



 

Evlerin Balkonlarından Atlamaya Çalıştılar 

Hücre evlerinde yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda sahte kimlik, örgütsel haberleşme amacıyla kullanılan cep telefonu ve tabletlerle yüklü miktarda para ele geçirildi. 
Operasyon esnasında bazı şüphelilerin evlerde bulunan dijital materyalleri imha etmeye ve evlerin balkonlarından atlayarak kaçmaya çalıştıkları öğrenildi. 



Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.




Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
​İzmir’de FETÖ Baskınları: 14 Gözaltı
​İzmir’de FETÖ Baskınları: 14 Gözaltı
İzmir’de FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün hücre evlerine yapılan baskınlarda 14 kişi yakalandı.
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